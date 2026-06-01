Apelso Capital: Egyelőre nem mozdulunk
"A magyar kötvénypiacon (és a forintban) kialakult eufória nem látszik csillapodni, ami a hosszú hozamokat már a lengyel szintek alá repítette. Persze lehet mire optimistának lenni az ország hitelképességét illetően, hiszen az új kormány legtöbb ígérete segítene egy kiszámíthatóbb, piacbarátabb üzleti környezetet kialakítani, és erre segítségként jöhetnek még az EU-s források is. Az elmúlt hónapokban a közel-keleti konfliktus okozta inflációs nyomás és az általánosan magas adósságszintek okoztak némi árfolyamesést a globális kötvénypiacokon, de a hazai eszközök kifejezetten ellenállónak bizonyultak. Mivel látszik némi esély a konszolidációra a szorosnál, a globális piacok hozamszintjei is lejjebb húzódtak, így egyelőre nem változtattunk a jelenlegi kötvénypozíciónkon, de már közelít azokhoz az általunk kijelölt szintekhez a piac, ahol megvizsgáljuk a hazai kitettség csökkentését.
Az amerikai részvénypiacon sem zavartatják magukat az iráni konfliktus miatt, ám itt már egy fokkal indokoltabb. Az amerikai gazdaság közel sincs annyira kitéve ennek a régiónak, mint pl. Európa (bár az üzemanyagárakban ők is megérzik a hatásokat, ami leginkább Trump népszerűségének árt eddig), visszatért az AI optimizmus, a jelentési szezon pedig ismét erősen alakult. Így a befektetői hangulat kifejezetten pozitív, amit csak erősít, hogy a sok zajból inkább azt a lehet kiszűrni, hogy közeledik egy megállapodás a Közel-Keleten. Ennek a valószínűségét persze nehéz kiolvasni a sok adok-kapokból, de összességében mindkét félnek (és majd’ mindenki másnak) egyre jobban fáj a jelen helyzet. Bár a kereskedelmi fennakadások okozta károk még egy megegyezés esetén sem oldódnak meg rögtön, egyelőre nem gondoljuk, hogy olyan visszaesést okozhat a gazdaságban, ami visszavetné a bika hangulatot a Wall Streeten, így továbbra is kedvezően tekintünk a globális részvénypiacokra.
Bár az olajár továbbra is magas sávban mozog, és az inflációs várakozások is emelkedtek az elmúlt hónapokban, a stabil gazdasági kilátások és a piaci momentum bőven elég erős ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza, ezért egyelőre nem látjuk indokoltnak változtatni a jelenlegi allokációnkon."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 60%
- EUR kitettség: 20%
- USD kitettség: 5%
- Egyéb devizás kitettség: 15%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bombaerős az amerikai feldolgozóipar
Az építőipar viszont lassult.
Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők
2 izgalmas nevet is találtunk.
Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban
Több hullámban érkezik a csapadék.
Itt a fordulat: drasztikusan beszakadt a migráció Európa egyik legkedveltebb célpontjában
Elveszett Németország vonzereje?
Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott
Az orosz elnök referendumot akar Örményország uniós csatlakozásáról.
Kiderült az igazság Trump egészségéről – Túl szép, hogy igaz legyen, amit el akar hitetni a Fehér Ház?
A szakértők több hiányosságot is felfedeztek.
Mély csapdába lépnek azok a magyar cégek, amelyek már Magyarországon nem találnak dolgozókat
Az új Eurobarométer-felmérés egészen sajátos eredményeket mutat a hazai munkaerőpiacről.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?