Apelso Capital: Egyelőre nem mozdulunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"A magyar kötvénypiacon (és a forintban) kialakult eufória nem látszik csillapodni, ami a hosszú hozamokat már a lengyel szintek alá repítette. Persze lehet mire optimistának lenni az ország hitelképességét illetően, hiszen az új kormány legtöbb ígérete segítene egy kiszámíthatóbb, piacbarátabb üzleti környezetet kialakítani, és erre segítségként jöhetnek még az EU-s források is. Az elmúlt hónapokban a közel-keleti konfliktus okozta inflációs nyomás és az általánosan magas adósságszintek okoztak némi árfolyamesést a globális kötvénypiacokon, de a hazai eszközök kifejezetten ellenállónak bizonyultak. Mivel látszik némi esély a konszolidációra a szorosnál, a globális piacok hozamszintjei is lejjebb húzódtak, így egyelőre nem változtattunk a jelenlegi kötvénypozíciónkon, de már közelít azokhoz az általunk kijelölt szintekhez a piac, ahol megvizsgáljuk a hazai kitettség csökkentését.

Az amerikai részvénypiacon sem zavartatják magukat az iráni konfliktus miatt, ám itt már egy fokkal indokoltabb. Az amerikai gazdaság közel sincs annyira kitéve ennek a régiónak, mint pl. Európa (bár az üzemanyagárakban ők is megérzik a hatásokat, ami leginkább Trump népszerűségének árt eddig), visszatért az AI optimizmus, a jelentési szezon pedig ismét erősen alakult. Így a befektetői hangulat kifejezetten pozitív, amit csak erősít, hogy a sok zajból inkább azt a lehet kiszűrni, hogy közeledik egy megállapodás a Közel-Keleten. Ennek a valószínűségét persze nehéz kiolvasni a sok adok-kapokból, de összességében mindkét félnek (és majd’ mindenki másnak) egyre jobban fáj a jelen helyzet. Bár a kereskedelmi fennakadások okozta károk még egy megegyezés esetén sem oldódnak meg rögtön, egyelőre nem gondoljuk, hogy olyan visszaesést okozhat a gazdaságban, ami visszavetné a bika hangulatot a Wall Streeten, így továbbra is kedvezően tekintünk a globális részvénypiacokra.

Bár az olajár továbbra is magas sávban mozog, és az inflációs várakozások is emelkedtek az elmúlt hónapokban, a stabil gazdasági kilátások és a piaci momentum bőven elég erős ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza, ezért egyelőre nem látjuk indokoltnak változtatni a jelenlegi allokációnkon."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 60%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ