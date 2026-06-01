Bemondta a szakértő: közeleg a vég a tőzsdéken - Ez fogja megindítani a zuhanást

A pénteki kereskedésben az S&P 500 index ötszáz tagja közül mindössze húsz ért el történelmi csúcsot. Ezek közül ráadásul csupán hét nem kapcsolódott közvetlenül a mesterségesintelligencia-szektorhoz.
Michael Hartnett, a Bank of America stratégája heti jegyzetében arra hívta fel a figyelmet, hogy
az internetbuborék tetőzésekor, 2000 márciusában is pontosan húsz részvény állt csúcson.
A széles körben követett elemző szerint a "spekulatív ármozgás" valószínűleg még nem ért véget, de a jelenlegi helyzet arra utal, hogy már közel a vég. Hartnett úgy véli, hogy
a bikapiacot végül a jegybankok és az emelkedő kamatok fogják megállítani.
Hartnett arra ösztönzi ügyfeleit, hogy hamarosan váltsanak defenzív pozíciókra. Az 1929 óta vizsgált "buborék utáni befektetői forgatókönyvek" azt mutatják, hogy ilyen esetekben egy sajátos portfólióösszetétel szokott nyerő stratégiának bizonyulni. Ez
a kötvények, valamint a buborék utolsó hónapjaiban drámaian alulteljesítő defenzív szektorok kombinációját jelenti.
A májusi ralit nagyrészt a félvezetőszektor, azon belül is
a memóriachip-gyártók hajtották.
A Micron Technology 88, az SK Hynix 81, az AMD 46, a Samsung pedig 44 százalékot emelkedett egyetlen hónap alatt. Ennek köszönhetően mindegyik vállalat piaci kapitalizációja elérte vagy megközelítette az ezermilliárd dollárt. A technológiai papírokkal túlsúlyozott Nasdaq Composite index április és május folyamán összesen 25 százalékot ugrott, ami több mint két évtizede a legerősebb kéthónapos teljesítménynek számít.
Egyre több stratéga és befektető aggódik amiatt, hogy ha a rali nem terjed ki a piac szélesebb rétegeire, az végül az emelkedés végét fogja jelenteni. Az emelkedő és csökkenő részvények arányát mérő piacszélességi indikátorok a március végi kiugrásuk után, április közepétől visszaestek, ami egyértelmű medvepiaci jelzés.
A BCA Research adatai szerint május 20-án az S&P 500 tagjainak mindössze 55 százaléka forgott a 200 napos mozgóátlaga felett. "Bár az amerikai és a feltörekvő piaci indexek új csúcsokat értek el, az emelkedés rendkívül szűk körű.
Az alacsony fokú piaci szélesség gyakran a tőzsdei sérülékenység jele
– emelte ki az Arthur Budaghyan vezette kutatócsapat.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
