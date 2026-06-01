Bréking: tőzsdére mehet az Anthropic

Az Anthropic bizalmasan benyújtotta IPO-prospektusát az amerikai tőzsdefelügyelethez.

Az Anthropic egy San Franciscó-i mesterségesintelligencia-vállalat, amely saját meghatározása szerint „megbízható, értelmezhető és irányítható” AI-rendszerek fejlesztésére fókuszál. A céget 2021-ben alapították, és legismertebb terméke

a Claude nevű nagy nyelvi modellcsalád,

amelyet szövegalkotásra, elemzésre, programozásra és vállalati tudásmunkára használnak. Az Anthropic egyik fontos megkülönböztető eleme a „Constitutional AI” megközelítés: a Claude működését egy részletes, nyilvánosan is ismertetett „alkotmány” formálja, amely a modell kívánt értékeit és viselkedését rögzíti.

A cég azért került mostanában különösen a figyelem középpontjába, mert

az AI-piac egyik legfontosabb OpenAI-riválisává nőtte ki magát,

miközben jelentős tőkét vonzott be. A Reuters május végi beszámolója szerint az Anthropic új finanszírozási köre 965 milliárd dolláros értékelést eredményezett, ami jól mutatja, milyen erős befektetői várakozások kapcsolódnak a vállalathoz.

