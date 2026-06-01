Erste: Más tévét néznek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írása olvasható.

"Úgy tűnik, a kötvénypiacok és a részvénypiacok nem teljesen ugyanazt a műsort nézik. Előbbit jelenleg leginkább a Hormuzi-szoros felől generálódó inflációs nyomás mozgatja, a hozamok a főbb régiókban (USA, Eurózóna, Egyesült Királyság, Japán) több évtizedes csúcsokra mentek. A részvénypiacok viszont szinte euforikus hangulatot tükröznek, főként a rendkívül impresszív első negyedéves vállalati profitnövekedésnek és a folytatódó AI (mesterséges intelligencia) beruházási boomnak köszönhetően; a tőzsdeindexek új történelmi rekordokat döntenek. A részvénybefektetők által pozitívan értékelt technológiai beruházási robbanás és az ehhez kapcsolódó szűk keresztmetszetek ugyanakkor szintén inflációs tényezők. Az AI‑infrastruktúra (adatközpont, GPU) rendkívül magas speciális chip‑igényt generál, a félvezetőkhöz kapcsolódó upstream és downstream láncok (pl. gyártási kapacitás, specifikus inputok) szintén feszültek. Az sem újdonság, hogy a tech-infrastruktúra jelenlegi masszív bővítése egy meglehetősen energiaigényes növekedési modellt testesít meg, miközben az energiaárak növekedése már amúgy is akut problémává kezd válni.

A piacok továbbra is egyre inkább egy stagflációs rezsim irányába áraznak, ahol a magasabb infláció és a – nem túl erős, de valamennyire tartós – növekedés egyszerre van jelen. A Hormuzi-szoros gyors újranyitásába vetett remények ugyanakkor egyelőre enyhíthetik a rövid távú inflációs és energiapiaci kockázatokat. Mindenesetre az amerikai és az európai inflációs mutatók már most bőven visszatértek a 3 százalék feletti tartományba, és globálisan is hasonló a kép: Japánban például a termelői árnövekedés közel 5 százalék.

A jelenlegi erős növekedés és tartós infláció kombinációja korlátozza a jegybankok lehetőségeit a monetáris lazításra. A piac egyelőre azt árazza, hogy az infláció a jegybanki célok felett stabilizálódik (3 százalék környékén), és nem kényszerít ki drasztikusan szigorúbb politikát. Ebben a környezetben a részvények relatíve kedvezőbb helyzetben vannak, különösen az AI-hoz kapcsolódó szegmensek, ugyanakkor a magasabb hozamkörnyezet korlátozza az értékeltségeket. A kötvénypiacok ezzel szemben érzékenyebbek az inflációs és hozamkockázatokra, különösen a hosszú lejáraton. A fő kockázatok közé tartozik egy újabb inflációs sokk vagy egy növekedési lassulás, amely egyszerre érintené a részvény- és hitelpiacokat.

A portfóliónk továbbra is alapvetően defenzív. Részvényoldalon a value- és magas osztalékfizetésű szegmensek élveznek prioritást. A kötvénypiacokon a hosszabb futamidőket alulsúlyozzuk a tartós infláció és emelkedő hozamok kockázata miatt, a külföldi állampapírokat nagyrészt inkább kerüljük. A vállalati kötvényekről semleges az álláspontunk, a gyengébb hitelminősítésű (high-yield) papírokban enyhe túlsúlyt tartunk. A portfólióban szelektív fedezeti elemek jelennek meg (pl. energia, arany, pénzpiaci eszközök), ugyanakkor a recessziós védelem jelenleg korlátozott.

A hazai állampapírok mozgása az utóbbi hetekben élesen elvált a főbb piacoktól, aminek egyértelműen az Európai Uniós források megindulásával, illetve az euróbevezetés napirendre tűzésével kapcsolatos optimizmus az oka. A magyar 10 éves forintkötvény hozama bezuhant a hasonló lengyel államkötvény jegyzése alá, amire az év elején még talán senki sem számított volna. A piaci árazás kezd extrém optimistának tűnni, ugyanakkor valószínűleg sok piaci szereplő csak arra vár, hogy egy korrekciót újabb vételekre használjon ki. Így a hozamok lejtmenete és a forint erősödése tovább mehet, hacsak a nemzetközi környezet drasztikus romlása ennek nem tesz keresztbe. Mi az elmúlt hetekben fokozatosan növeltük kitettségünket a hazai állampapírpiacon."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 88%

EUR kitettség: 2%

USD kitettség: 2,5%

Egyéb devizás kitettség: 7,5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ