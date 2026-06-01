Eurizon: minden a részvénybefektetések mellett szól a kötvényekkel szemben
"Ha a globális folyamatokat nézzük, továbbra is az iráni konfliktussal kapcsolatos várakozások mozgatják a piacokat. Pontosabban csak a kötvénypiacokat, mert a részvénypiacok pozitív teljesítménye már jó ideje elvált a negatív kötvénypiaci teljesítményektől. A mostanában előszeretettel használt “K” betűvel érzékeltetve ezt a jelenséget, a “K” felső szárát az AI hatása alakítja, az alsó szárát az olajár okozta sokk. Az alsó szár mutatja a kötvények árfolyamgörbéjét, a felső szár a részvényekét.
A mostani magasabb olajár azonban nem ad teljes magyarázatot arra, hogy a kötvények miért ennyire alulteljesítőek, mivel az inflációs várakozások emelkedése kisebb volt, mint a kötvényhozamoké.
Van egy másik „K” is, amit figyelembe kell venni: az állami (közszféra) és a magánszektor közötti különbség. Az állami szektor rossz állapotban van, ez a “K” alsó szára. Az államadósságot korábbi (örökölt) költségvetési hiányok terhelik, valamint az is probléma, hogy a fejlett nyugati országok jelenlegi kormányai képtelenek vagy nem hajlandók leszoktatni a lakosságot a transzferekről és jóléti támogatásokról. A pandémiás sokk hosszú távú költségvetési hatást hagyott maga után. Néhány ország kormánya azzal is szembesítette a befektetőket, hogy alkalmatlan és/vagy nem hajlandó megoldani a kritikus gazdasági problémákat. Nem csoda, hogy a nominális kötvényhozamok jobban emelkedtek, mint az inflációs várakozások. Ezzel szemben a vállalati szektor nagyon jól teljesít, ami a “K” betű felső szára.
Stratégiailag tehát minden a részvénybefektetések mellett szól a kötvényekkel szemben. Az AI beruházások jelentik most az igazi motort ebben, ami már túlmutat az USA részvénypiacán és a megszokott technológiai szektoron is. Az AI gyakorlatilag fizikai szektor lett az adatközpontok megépítéséhez szükséges alkotóelemek kereslete miatt, és az ázsiai piacok is felértékelődtek az erős technológiai kitettségük okán. A mai feltörekvő piacok (emerging markets, EM) már nem azok, mint régen voltak. Ázsia az MSCI EM részvényindex súlyozásának 80%-át adja. Ázsia felemelkedése rendkívüli, és teljesen átalakította a feltörekvő piacok világát, az Ázsián kívüli EM-szféra szinte már alig számít. Ma már szinte minden a technológiáról szól. Egyes feltörekvő gazdaságokban az egy főre jutó jövedelmek elérték a fejlett piacok (developed markets, DM) szintjét: Tajvan egy főre jutó dollárjövedelme hasonló Németországéhoz, míg Dél-Koreáé közel áll Olaszországéhoz. A fejlett piacokhoz sorolt EU országok jelentős része viszont pont a technológiaszektor alulsúlya miatt lemaradásban van, ezért a korábbi fejlett vs. fejlődő piac közötti egyszerű megkülönböztetés és súlyozás már nem biztos, hogy megfelelő.
Az ajánló egy hónapos időtávja viszont taktikai döntést jelent, és ennél figyelembe kell venni az iráni helyzettel kapcsolatos várakozásokat és a sokszor megélt dilemmát, hogy a történelmi csúcsokon lévő tőzsdeindexek nem állnak-e meg egy kis pihenőre, hogy aztán csak később folytassák azt az emelkedő trendet, aminek – megítélésünk szerint – az előbb leírtak miatt van fundamentális alapja. Sokszor hihették a befektetők az elmúlt hetekben, hogy az iráni helyzet hamarosan megoldódik. Most erre tényleg elég nagy az esély, ami tovább növelheti a kockázatkeresést, így növeljük a részvénysúlyt, ezen belül viszont a fejlődő térség súlyát a pénzpiaci eszközökkel szemben. Ha ez a geopolitikai konfliktus tényleg megoldódik, akkor annak a kötvények is nyertesei lehetnek rövid távon, így itt is súlyt emelünk (minimálisan) szintén a pénzpiaci eszközökkel szemben. Ezt a plusz súlyt a hazai kötvények kapják meg az eleve külön sztorit árazó magyar helyzet miatt, amit tovább erősíthet egy nagy valószínűséggel árazott MNB kamatvágás júniusban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 29%
- EUR kitettség: 18%
- USD kitettség: 44%
- Egyéb devizás kitettség: 9%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
