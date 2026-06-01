Hold Alapkezelő: a régiós eszközök egyre vonzóbbak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

"A változás: Úgy tűnik, a világ kiheveri a hormuzi válságot, úgyhogy egyedül a túlvettség, nagy optimizmus az, ami miatt nem emeltem jobban a részvényarányon. Oroszország egyre nagyobb bajban, úgyhogy a régiós eszközök is vonzóbbak, mert azokban még lesz extra emelkedés, ha Putyin bedobja a törülközőt, akármit jelentsen is ez.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 45%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ