Itt az újabb figyelmeztetés: hatalmas rejtett veszteségeket tol maga előtt a magánhitelek piaca

Az amerikai magánhitelpiac egyre több stresszjelet mutat, a tőzsdén kívüli hitelezők nem realizált veszteségei 2026 első negyedévében 2022 óta nem látott szintre emelkedtek - írja a Reuters.

A hírügynökség 51 üzletfejlesztési társaság (BDC) adatait elemezte, és megállapította, hogy az összesített nem realizált veszteségek 2026 első negyedévében a nettó eszközérték (NAV) 2,35 százalékát tették ki.

Ez a legrosszabb negyedéves adat 2022 második negyedéve óta.

A leértékelések mellett a természetbeni, úgynevezett PIK-kamatfizetések is tartósan magas szinten maradtak. Az azonosítható PIK-kamatbevétel a negyedévben mintegy 477 millió dollárra rúgott. Ez 2 százalékos negyedéves emelkedést jelent, bár elmarad a 2025 eleji, 633 millió dolláros csúcstól.

A PIK-konstrukció (Payment-in-Kind) lehetővé teszi az adósok számára, hogy

az esedékes kamatot ne fizessék ki, hanem a tőketartozásukhoz írják.

A Fitch hitelminősítő korábban már figyelmeztetett a kockázatokra. Kiemelték, hogy a halasztható vagy PIK-opcióval rendelkező hitelek növekvő aránya likviditási nyomás alá helyezheti a BDC-ket, amennyiben a készpénzes bevételek nem fedezik az osztalékfizetéseket.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott beszámolók alapján az Investcorp Credit Management BDC nem realizált vesztesége a NAV 16,8 százalékát tette ki. Az FS KKR Capital Corp esetében ez az arány 6,7 százalék, a Blue Owl Technology Finance-nál pedig 6,5 százalék volt. A PIK-kamatbevételek terén is jelentős összegekről van szó. Az első negyedévben az Ares Capital Corp 54 millió, az FS KKR Capital 38 millió, a Blue Owl Capital Corp pedig 31,5 millió dollárt jelentett.

Bár a nem realizált veszteségek önmagukban nem jelentenek csődöt, csökkentik a kimutatott nettó eszközértéket, és gyengébb megtérülési várakozásokat tükröznek. Ezeknek a leértékeléseknek egy része a piaci környezet javulásával könyvelésileg visszafordulhat. Más részük viszont tényleges, realizált veszteséggé válhat, amennyiben az adós fizetésképtelenné válik.

Howard Mason, a Renaissance Macro Research pénzügyi kutatási vezetője szerint a magánhitelpiac most éli át az első valódi hitelciklusát a 2008-as globális pénzügyi válság óta. A magasabb finanszírozási költségek és a beszűkült exitpiac komoly kihívást jelentenek. Emellett a mesterséges intelligencia térnyerése is nyomást gyakorol a szoftvercégek értékeltségére. Mindez különösen a 2021-ben kötött, erősen tőkeáttételes ügyleteket sújtja, közülük is leginkább azokat, amelyek PIK-struktúra alkalmazásával halasztották el a készpénzes kamatfizetést.

