Itt van a McDonald's mesterterve
A McDonald's hétfőn mutatta be legújabb globális növekedési stratégiáját: a gyorsétterem-óriás célja, hogy az erősödő verseny és a szűkülő kereslet közepette is a fogyasztók első számú választása maradjon, közölte a Cnbc.

Az új terv a "McDonald's > NEXT" nevet kapta, és négy pillérre épül: ezek

a megújított étteremdizájn, az ízletesebb ételek és italok, a fogyasztói igényekre szabott innováció, valamint a magasabb szintű vendégélmény.

A stratégiát a lánc kétévente megrendezett globális franchise-konferenciáján jelentették be Las Vegasban. Az előző átfogó tervet, az "Accelerating the Arches" programot még 2020 novemberében indították a világjárvány utáni gazdasági kilábalás jegyében.

A McDonald'snak egyre komolyabb kihívókkal kell szembenéznie, piaci pozícióit olyan láncok térnyerése fenyegeti, mint a Raising Cane's vagy a 7 Brew Drive Thru Coffee. Chris Kempczinski vezérigazgató egy belső kommunikációs csatornán úgy fogalmazott, hogy a hagyományos versenytársak folyamatosan fejlesztik a kínálatukat, eközben új szereplők értelmezik újra az ízvilágot és a minőséget a csirke-, marhahús- és italszegmensben egyaránt.

Egy olyan világban, ahol minden étterem egyetlen érintésre van, nincs második hely

– tette hozzá a cégvezető.

Az étlapon kiemelt figyelmet kap a csirkekínálat bővítése és a McCrispy termékcsalád fejlesztése.

Az amerikai agrárminisztérium adatai szerint a helyi fogyasztók már tizenhat éve több csirkehúst esznek, mint marhát. Ezt a tendenciát részben egészségügyi megfontolások, részben pedig a folyamatosan emelkedő marhahúsárak magyarázzák. A vállalat innovációs törekvései emellett a marhahús- és italkategóriákra is kiterjednek.

A vállalat a jövőben szorosabb márkaelköteleződésre törekszik a fogyasztókkal. A korábbi sikeres kampányok közé sorolják a közösségi médiában futótűzként terjedő Grimace-turmixot, valamint a Minecraft-filmmel kapcsolatos együttműködést.

Az új éttermi dizájn eközben egységes arculatot teremt, miközben jelentősen egyszerűsíti a háttérfolyamatokat és a konyhai működést. Öt amerikai étteremben már tesztelik az ARCHY nevű automatizált rendelésfelvételi rendszert. Ennek köszönhetően az alkalmazottak a jövőben a monoton folyamatok helyett más feladatokra koncentrálhatnak.

A McDonald's szeptemberben befektetői napot tart, ahol a stratégia további részleteit és a kapcsolódó pénzügyi célkitűzéseket is ismertetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

