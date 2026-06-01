Kettészakadtak a globális befektetések, merész húzással reagálnak a magyar profik

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a május végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát: Amundi Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Az utóbbi hetekben lényegében nem változott a globális tőkepiaci alapsztori: az iráni konfliktus körüli bizonytalanság – különösen a Hormuzi-szoroshoz kötődő energiapiaci kockázatok – továbbra sem oldódott meg érdemben, mégis kifejezetten erős kockázatvállalási hangulat uralkodik a részvénypiacokon. A befektetők láthatóan két, egymással párhuzamos valóságot áraznak: miközben az olaj- és energiaársokk inflációs nyomást tart fenn, a vállalati profitok és az AI-hoz kapcsolódó beruházási boom a részvényindexeket újabb rekordok közelébe tolta.
A piac "K-alakban" reagál: a felső szárát az AI és a félvezető szektor húzza, az alsó szárát az olajár-sokk és a hozamemelkedés nyomja – mintha a kötvény- és részvénypiacok nem ugyanazt a mozit néznék.
A részvénypiacok májusban is meglepően ellenállónak bizonyultak. A rali motorja változatlanul az AI‑infrastruktúrához kötődő beruházási ciklus gyorsulása volt, amely elsősorban a félvezető- és chipgyártó szektort hozta helyzetbe: az amerikai piacot a technológiai szegmens és a chiprészvények húzták, miközben Ázsiában Dél‑Korea és a technológiai kitettségű piacok felértékelődése maradt látványos. A szélesebb piac ugyanakkor több jel szerint lemaradóbb, és egyre többen figyelmeztetnek az emelkedés koncentrációjára: indexszinten a teljesítmény jelentős része néhány nagy AI‑nyerteshez kötődik. A részvényoldali eufória egyelőre érdekes módon kitart, holott a befektetők egy része már óvatosabb: van, aki kifejezetten kerüli a "túlforrósodott" AI‑kitettséget, és inkább szelektív, régió‑ vagy országfókuszú feltörekvő piaci pozíciókban keres kedvezőbb hozam‑kockázat arányt.
A monetáris politika frontján a május végi kép szigorúbbá vált: a tartósan magas energiaárak és a vártnál magasabb inflációs adatok miatt a gyors lazítási forgatókönyvek hátrébb sorolódtak. A piaci árazás egyre inkább egy stagflációs jellegű rezsimet tükröz, ahol a növekedés ugyan nem omlik össze, de az infláció a jegybanki célok felett stabilizálódhat, így a jegybankok mozgástere szűk. A magasabb hozamkörnyezet korlátozza a részvényértékeltségeket is, a kötvénypiacokat viszont közvetlenül és azonnal árazási nyomás alá helyezi. Európában óvatosabb a kép: az energiaköltségek és a növekedési kockázatok mellett a jegybanki döntéshozatal is nehezebb, miközben a piaci szereplők továbbra is a nyári hónapok lépéseit figyelik.
A kötvénypiacok májusban nem vették át a részvénypiaci optimizmust: a főbb régiókban a hozamok érdemben emelkedtek, több helyen historikusan magas szintek közelébe kerülve. A közös értelmezés szerint ebben nem csak az olajár közvetlen inflációs hatása játszik szerepet: a kötvénypiacok egyre érzékenyebben reagálnak a fiskális pályákra, az államadósság-terhekre és arra a félelemre, hogy a kormányzati költekezés tartósan magasabb nominális hozamszinteket "kényszerít ki". Közben a befektetői stratégiák szétváltak: van, aki a hosszú lejáratokban továbbra is lehetőséget lát egy későbbi növekedési lassulás esetére (különösen inflációkövető vagy "menedék" jellegű papírokkal), míg mások kifejezetten alulsúlyozzák a hosszú futamidőt a tartós infláció és hozamkockázatok miatt.
Abban viszont nagy az egyetértés, hogy a kötvények és a részvények közötti divergencia lett a hónap egyik legfontosabb piaci jelensége.
Magyarországon a májusi folyamatok továbbra is külön utat jártak: a választás utáni rali kitartott, a hazai hozamok és a forint mozgása teljesen elszakadt a nemzetközi trendektől. A piac változatlanul a kockázati prémium csökkenését, az uniós forrásokkal kapcsolatos optimizmust és az euróbevezetés napirenden tartását árazza, miközben a kritikus hangok szerint az árazás már sok helyen extrém optimista, és a költségvetési kockázatok sem tűntek el. A hozamok csökkenése ettől függetlenül folytatódhat, amíg erős a vételi érdeklődés és a közelgő jegybanki lépések (kamatvágási várakozások) támogatást adnak. A forint erős szinteken stabilizálódott; több szereplő már inkább aszimmetrikus kockázatokat lát a további erősödésben, ezért devizaoldalon óvatos kitettségnöveléssel készül egy esetleges irányváltásra.
A májusi események hatására a portfóliómenedzserek számos ponton a vételi pedálra tapostak: az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólióhoz képest
mind a kötvény-, mind a részvénykitettség növekedett, miközben a pénzpiaci kitettséget jócskán, 4,4 százalékponttal visszavágták.
A pénzpiaci kitettség ezzel 11,1%-ra mérséklődött, emellett még az alternatív befektetések (azon belül is a nyersanyagok) veszítettek minimális súlyt. Minden más eszközosztály képviselői, azaz a magyar és nemzetközi kötvények, a magyar, régiós, fejlett és fejlődő piaci részvények viszont mind nyertesei voltak a májusi folyamatoknak, a legnagyobb ugrást a részvények főkategóriája produkálta, egy hónap alatt közel 3 százalékpontos súlynövekedéssel.
A felfokozott vásárlási kedv következtében a teljes kötvénykitettség 32%-ról 34%-ra növekedett, ez csaknem egy éves csúcsot eredményezett, a részvények súlya pedig 31%-ra ugrott, azaz a megelőző hónapok nagy kockázatcsökkentő trendje megfordulni látszik. Az alternatív befektetések tartását változatlanul 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A közös modellportfólióban jelenleg a magyar kötvények kapják a legnagyobb súlyt (20,5%), a dobogó második fokán a nemzetközi kötvénykitettség szerepel (13,4%), harmadikként a fejlett piaci részvények futottak be (13,4%), a negyedik legnagyobb kitettséget pedig az abszolút hozamú megközelítésnek (11,8%) szánják a portfóliómenedzserek.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A május végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek teljesen beleszerettek a forintba,
ma már 60,7%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez újabb nagy ugrás a múlt havi szinthez képest, és ennek a dimenziónak a követése óta minden korábbinál magasabb értéket tesz ki. A profik most a megelőző havihoz képest enyhén, 18,1%-ra csökkentették az eurós kitettséget, ami abszolút mélypont, ezenkívül a dolláros kitettségből is visszavágtak (14,1%). Az egyéb devizás kitettség ajánlott súlya kicsit emelkedett, jelenleg 7,2%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők:
- Gránit: a Hormuzi-szoros körüli kockázatok továbbra is fennmaradtak
- OTP: a részvénypiacokon rózsás hangulat uralkodik
- Eurizon: minden a részvénybefektetések mellett szól a kötvényekkel szemben
- VIG Alapkezelő: újra megállíthatatlannak tűnik az AI-rali
- Apelso Capital: Egyelőre nem mozdulunk
- Hold Alapkezelő: a régiós eszközök egyre vonzóbbak
- Erste: Más tévét néznek
- Amundi: Lecsenghet a hormuzi kockázat, a piacok fellélegezhetnek
- MBH: továbbra is 100 százalékban forintot tartanánk
- K&H: a részvénykitettséget a semleges szint környékére csökkentettük
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
