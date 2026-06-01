Kevesebb, mint fél százalék hiányzik ahhoz, hogy az amerikai infláció önmagát hajtsa tovább

Az amerikai infláció 3,7 százalékon áll, a benzinkutakon mindenki érzi az iráni háború hatásait, az ellátási láncok feszültségét mérő index pedig hónapok nyugalom után megint emelkedik. Ez önmagában kellemetlen, de még nem dráma. A baj az, hogy van egy tényező, amellyel a legtöbb előrejelzés a modelljében nem számol, és amely 2021-ben már egyszer megduplázta egy hasonló sokk hatását. Megnézzük, mi ez, és miért pont mostantól számít.

Reálgazdasági szempontból az iráni háború egyik legsúlyosabb hatása, hogy a megemelkedett üzemanyagárakon keresztül a fogyasztók minden nap szembesülnek vele a világban.

Az amerikai fogyasztói infláció pedig 3,7 százalékon áll, ráadásul a kínálati inflációt jól előrejelző globális ellátásilánc-nyomás index (GSCPI) élesen emelkedik.

És itt jön a rész, amivel a piaci modellek többsége nem számol. Amikor ez az index utoljára ekkorát ugrott, 2021-ben, kiderült, hogy a nyersanyagár csak az egyik fele volt az inflációt felfelé hajtó erőknek. A másik felét egy viselkedési változás adta, és amikor ez bekapcsol, az infláció hirtelen tud begyorsulni. Ennek az inflációs szintnek a határán vagyunk most.