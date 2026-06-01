K&H: a részvénykitettséget a semleges szint környékére csökkentettük

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható.

"Az elmúlt időszak globális piaci folyamatait elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az ezekhez kapcsolódó energiapiaci bizonytalanság határozta meg. A korábban bejelentett tűzszünet ugyan enyhítette a piaci aggodalmakat, de a kockázatok továbbra is fennállnak, különösen az energiaellátás esetleges zavarai miatt. Az infláció ismét erősödő jeleket mutat, amit az emelkedő energiaárak táplálnak, miközben a gazdasági növekedési kilátások mind az Egyesült Államokban, mind Európában mérséklődtek. Ugyanakkor a munkaerőpiac továbbra is ellenálló, és az alap-forgatókönyvünk továbbra is egy lassuló, de pozitív növekedési pálya fennmaradása.

A pénz- és tőkepiacokon a kötvényhozamok emelkedése volt a meghatározó trend, amit az inflációs várakozások növekedése és a fiskális lazítás – különösen Európában – is támogatott. A részvénypiacok ezzel párhuzamosan viszonylag mérsékelt reakciót mutattak a geopolitikai eseményekre: a befektetők továbbra is egy viszonylag rövid lefolyású konfliktussal és korlátozott gazdasági hatásokkal számolnak. Az amerikai gyorsjelentési szezon kifejezetten erősnek bizonyult, míg Európában visszafogottabb eredménynövekedést láthattunk. A mesterséges intelligenciába irányuló beruházások továbbra is fontos növekedési tényezőt jelentenek a részvénypiaci kilátásokban.

Portfóliókezelési szempontból továbbra is a kiegyensúlyozott kockázatvállalás fenntartása volt a fő irány. A részvénykitettséget a semleges szint környékére csökkentettük, míg a szektorallokációban felülsúlyban tartjuk a pénzügyi és technológiai szektort, ugyanakkor profitrealizálás történt az energetikai és félvezető szegmensben a közelmúlt erős teljesítménye után. Regionálisan az észak-amerikai piacok súlya nőtt, miközben a feltörekvő ázsiai régiók iránti kitettség is bővült a kedvezőbb értékeltségek és növekedési kilátások miatt.

A kötvényportfólióban továbbra is hangsúlyos a vállalati kötvények szerepe, különösen a jó minőségű (investment grade) szegmensben, amelyet kiegészít egy mérsékelt kockázatvállalás a magasabb hozamú (high yield) eszközök irányába. Emellett növeltük az inflációkövető kötvények arányát is, reagálva az energiapiaci fejleményekre. Összességében stratégiánk lényege a bizonytalan környezetben való kiegyensúlyozott kockázatvállalás: a portfóliók továbbra is képesek részesedni a növekedési lehetőségekből, miközben megfelelő védelmet biztosítanak egy esetleges piaci korrekció esetére."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 59%

EUR kitettség: 4%

USD kitettség: 24%

Egyéb devizás kitettség: 13%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ