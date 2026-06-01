Kiderült, mivel kaszálják idén a legnagyobbat a befektetők

Számos, egymástól eltérő folyamat mozgatja az árfolyamokat idén a tőzsdéken. Az olajpiacon a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli ellátási félelmek okoztak brutális ralit, Ázsiában az AI- és félvezetőpapírok húzták történelmi magasságokba a tőzsdéket, a magyar piac jó teljesítménye mögött pedig elsősorban a blue chipek állnak, miközben a NER-hez köthető papírok látványosan alulteljesítenek. Megnéztük, mely eszközök teljesítenek idén a legjobban és a leggyengébben.

Az idei évben nem igazán lehet egyetlen domináns sztori alapján értelmezni az árfolyammozgásokat a tőzsdéken. Egyszerre több nagy hatás mozgatta a piacokat, beleértve az olajárrobbanást, az AI-hoz kapcsolódó félvezetőralit, a kamatvárakozások újraárazását, a dollár volatilitását, valamint a kriptovaluták látványos alulteljesítését.

Az év egyik legfontosabb piaci fejleménye az olajárak elszállása. A közel-keleti konfliktus, az amerikai-iráni patthelyzet és a Hormuzi-szoros körüli ellátási félelmek jelentős geopolitikai prémiumot építettek be az energiahordozók árába. Ez nemcsak az olajtermékeket húzta fel, hanem az inflációs várakozásokon és a kötvénypiaci hozamokon keresztül a részvénypiacokra is hatott, és a befektetőknek újra azzal kell számolniuk, hogy a drágább energia lassíthatja a kamatcsökkentési ciklusokat, és ronthatja a vállalati profitmarzsokat.

Ezzel párhuzamosan tovább dübörög az AI-sztori, sőt Ázsiában kifejezetten új lendületet kapott. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások, az adatközponti kereslet és a HBM-memóriák iránti éhség új csúcsokra repítette a dél-koreai és tajvani piacokat. A Samsung Electronics, az SK Hynix és a TSMC körüli befektetői optimizmus nemcsak az egyedi részvényekben, hanem a teljes koreai és tajvani indexekben is látványos átárazást okozott.