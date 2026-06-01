Kimondták, mi lesz a huszonegyedik század új olaja: váratlan dologgal kezdenek el kereskedni az Egyesült Államokban

Évtizedek óta a nyersanyag-határidős piacok teszik lehetővé, hogy a vállalatok fedezzék az olaj, a gáz és a fémek kiszámíthatatlan áringadozásaival szembeni kitettségüket. Most egyre több pénzügyi intézmény jutott arra a következtetésre, hogy
a mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitás költsége ugyanilyen kezelést érdemel.
Néhány hét leforgása alatt több tőzsde is bejelentést tett AI-infrastruktúrához kötött derivatív termékek bevezetéséről, vagy magasabb fokozatba kapcsolta már meglévő ezirányú terveit. A világ legnagyobb derivatív piaca, a CME Group május 12-én közölte, hogy a DRW kereskedőház által támogatott Silicon Data GPU-piaci adatszolgáltatóval együttműködve számítási kapacitásra szóló határidős kontraktusokat indít – olyan szerződéseket, amelyek a nyílt piacon bérelhető Nvidia GPU-k bérleti költségét követik.
A Silicon Data saját indexeit a kereslet szerinti GPU-bérleti díjak első, naponta publikált GPU-benchmarkokként jellemzi; ezt az állítást leginkább az Ornn vitatja, amely rivális indexszolgáltató, és amelynek Compute Price Index (OCPI) nevű indexe szintén ténylegesen teljesült (lezárt) tranzakciós adatokon alapul, és a CME bejelentése előtt már a Bloomberg Terminálon is elérhető volt.
Egy héttel később, május 19-én az Intercontinental Exchange (ICE) – a New York-i értéktőzsde anyavállalata – saját párhuzamos kezdeményezését jelentette be, az Ornn-t jelölve meg indexpartnerként. Az OCPI azon módszertani sajátossága, hogy ténylegesen teljesült ügyletekre támaszkodik, nem pedig kérdőíves felmérésre vagy indikatív árajánlatokra, kulcsfontosságú a szabályozói elfogadhatóság és az árképzés integritása szempontjából. Az Ornn elmondása szerint 2025 decemberében klíringelt (elszámolt) árakon végrehajtotta az első compute swapot (számítási kapacitásra szóló swapot).
A CME és az ICE azonban nem egyedüli szereplők. 2026 januárjában az Architect Financial Technologies – amelyet a volt FTX US-elnök, Brett Harrison alapított – bejelentette, hogy AX nevű tőzsdéjén GPU- és memóriaárakhoz kötött, lejárat nélküli (perpetuális) határidős kontraktusokat vezet be, szintén az Ornn referencia-adataira támaszkodva.
A terület tehát jóval szélesebb és a verseny jóval keményebb annál, mint amit a főcímek sugallnak.
Majd május 28-án a Reuters arról számolt be, hogy Kína Sanghaji Határidős Tőzsdéje egy további változaton dolgozik: olyan határidős kontraktusokat vizsgál, amelyek nem GPU-bérleti költségekhez, hanem AI-tokenekhez kapcsolódnak – ahhoz a darabáras mérőszámhoz, amelyet az OpenAI-hoz és az Amazonhoz hasonló cégek modelljeik API-hozzáférésének árazásához használnak.
Ez a különbségtétel lényeges. Míg az amerikai tőzsdék a hardveres réteget célozzák meg – magát a számítási kapacitás költségét –, a sanghaji megközelítés azt kísérné nyomon, ahogyan az AI-vállalatok alkalmazásszinten árazzák szolgáltatásaikat.
Mindkét megközelítés arra tesz kísérletet, hogy az AI-ellátási lánc szereplői számára szabványosított fedezeti eszközt adjon a költségvolatilitás kezelésére.
Kína lépése emellett tükrözi azt a stratégiai szándékot is, hogy az ország befolyást szerezzen az AI pénzügyi architektúrája felett – bár a pénzügyi logika ettől a geopolitikai keretezéstől függetlenül is megállja a helyét.
A mögöttes volatilitás valós. Az Ornn indexe szerint az Nvidia Blackwell-generációs GPU-inak spot bérleti ára 48 százalékkal ugrott meg 2026 február közepe és április közepe között, 2,75 dollárról 4,08 dollárra GPU-óránként. A tokeneknél az árazás modell- és csomagszinttől függően jelentősen eltér, és az idők során mindkét irányba mozdult: az OpenAI április végén megjelent zászlóshajó-modellje, a GPT-5.5 API-n keresztül 5 dollárba kerül millió bemeneti tokenenként és 30 dollárba millió kimeneti tokenenként – ez duplája az előző generáció árának –, de az előző GPT-5.4 modell feleennyiért továbbra is elérhető, a költségvetési változatok pedig ennél is jóval olcsóbbak. A volatilitás tehát mindkét irányba hat:
ez épp az, ami keresletet teremt a fedezeti eszközök iránt, de egyúttal ez teszi technikailag bonyolulttá egy tartós és szabványosított tokenreferencia-ár kialakítását is.
A GPU-határidős kontraktusok tervezése önálló strukturális kihívást jelent. Az aranytól és a nyersolajtól eltérően az egyes GPU-architektúrák gyorsan elavulnak és leértékelődnek, ahogy újabb generációs chipek jelennek meg a piacon, ezért egy adott hardvergenerációt követő index rendszeres gördítési (roll) mechanizmust igényel a technológiai ciklusok közötti átmenet kezeléséhez. Ez nem ismeretlen jelenség a nyersanyagpiacokon – az energia- és mezőgazdasági határidős kontraktusoknál rutinszerűen alkalmazzák az ilyen átmeneteket –, de egy olyan összetettségi réteget ad hozzá, amely gondos szerződéstervezést igényel.
A CME Group vezérigazgatója, Terry Duffy így összegezte a szélesebb körű indoklást:
A digitális gazdaság gerinceként a számítási kapacitás a 21. század új olaja.
Kush Bavaria, az Ornn társalapítója hasonló hangvételű megfogalmazással érzékeltette a piaci hiányosságot:
A számítási kapacitás ezermilliárd dolláros piaccá nőtt, mégis híján van annak az árazási és kockázat-átadási infrastruktúrának, amelyre minden más jelentős nyersanyagpiac támaszkodik.
Hogy ezek a termékek valóban eljutnak-e a kereskedési padlókra – és ha igen, mikor –, egyelőre bizonytalan. Mind a CME, mind az ICE kontraktusai az Egyesült Államokban szabályozói jóváhagyásra várnak. Kína tokenalapú határidős ügyletekre vonatkozó kezdeményezése az ügyet ismerő források szerint még korai stádiumban van; egy forrás a Reutersnek elmondta, hogy a tervek változhatnak, és egyelőre nincs menetrend a szabályozói benyújtásra. A Baocheng Futures brókercég egy kutatási anyagában úgy becsülte, hogy
Kína a következő három–öt évben aligha vezeti piacra a számítási kapacitás-határidős termékeket.
Nyitott kérdés a piaci mélység, vagyis a likviditás is. A GPU-határidős piacok jóval újabbak és jóval kevésbé likvidek az érett nyersanyagpiacoknál, és egyelőre nem világos, hogy létezik-e elegendő intézményi kereslet a tartósan aktív, kétoldalú kereskedés fenntartásához. Kisebb, kriptoközeli platformok már megtették az első lépéseket, de az ICE és a CME belépése – a maga elszámolási infrastruktúrájával, szabályozói hitelességével és intézményi ügyfélkörével – a piac érettségének minőségileg új érettségi szintet jelentene.
A vállalati pénzügyi igazgatóknak, vagyonkezelőknek és adatközpont-üzemeltetőknek érdemes szorosan követniük a fejleményeket.
Azok az eszközök, amelyek lehetővé tennék az AI-számítási kapacitás fedezését, előreárazását (forward pricing) vagy kockázatának átruházását, alapvetően megváltoztatnák az AI-infrastruktúra finanszírozásának és értékelésének módját – feltéve, hogy a szabályozói jóváhagyások, az indexek hitelessége és a likviditási feltételek mind teljesülnek. Egyik sem garantált, de az irány most már egyértelmű.
Címlapkép forrása: Hugh R Hastings/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
