MBH: továbbra is 100 százalékban forintot tartanánk
"Májusban két téma dominálta a részvénypiacot. Az egyik az Iráni konfliktus, amellyel kapcsolatban többször is pozitív hírek jelentek meg a hónap során, de ezeket általában pár nappal később újabb események beárnyékolták. A két kérdés, amiben a felek nem jutnak dűlőre a Hormuzi-szoros felett gyakorolt kontroll és az urándúsítás. A világgazdaság számára előbbinek van nagyobb jelentősége a szoroson keresztül haladó energiahordozók miatt. Az olaj árfolyama továbbra is hordónként 100 dollár felett ingadozik, ennek ellenére a részvénypiacok tudtak emelkedni. Ez pedig a másik témának köszönhető, ami pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia. Az Nvidia májusi gyorsjelentése alátámasztotta a nagyon erős keresletet a chipjei iránt, így a befektetők kedvence a félvezető szektor maradt, ami a teljes amerikai indexet új csúcsokra juttatta. Európában is pluszokat lehetett látni, annak ellenére, hogy alacsony a technológiai szektor súlya és a magas olajárak is negatívan érintik a régiót.
Továbbra is a geopolitikai kockázatok, az inflációs félelmek és a költségvetési hiányok finanszírozása mozgatja a globális kötvényhozamokat. Május közepén a globális hosszú (10+ év) kötvényhozamok 2008 óta nem látott magasságban jártak, mivel például az amerikai 30 éves kötvényhozam megközelítette az 5.2%-os szintet. Innen aztán visszafordultak arra a hírre, hogy tűzszünet jöhet az iráni háborúban. A rövid hozamok ugyanakkor teljesen kiárazták, hogy az USA-ban kamatcsökkentés jöhet idén, míg az EKB-tól 2 emelést vár jelenleg a piac. A magyar kötvények ugyanakkor teljesen szembementek a globális iránnyal. Közel 3%-ot erősödtek a minden lejáraton csökkenő hozamoknak köszönhetően, ráadásul teljesen lapos is lett a hozamgörbe 5.5%-on, azaz a rövid, közepes és hosszú kötvényekkel is nagyjából ezen a szinten lehet kereskedni. Ez jelentős megtakarítás az adófizetőknek és jól jelzi a befektetők hitét az euróbevezetés sztorijának erősségében. Mégpedig annyira, hogy a hozamkonvergencia az első Maastricht-i kritérium, amit teljesítünk a jelenlegi inflációs számok és hozamok mellett.
Az eszközallokációban megtartanánk a közepes részvénykitettséget, inkább a hozamesésre érzékeny részvényeket tartanánk felülsúlyban (ingatlan, közmű cégek), bízva egy békemegállapodásban. A deviza allokáción nem változtattunk, továbbra is 100%-ban forintot tartanánk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 100%
- EUR kitettség: 0%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
