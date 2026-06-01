Megtették tétjeiket a profi befektetők: extrém kockázatot vállalnak, megvan az új kedvenc irányzatuk

A Goldman ügyféljelentéséből kiderül, hogy a vásárlásokat long pozíciók nyitása és short pozíciók zárása egyaránt hajtotta. Ezek elsősorban a részvényindexek és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) piacán voltak megfigyelhetők. Az amerikai tőzsdén jegyzett ETF-ekben tartott short állomány a második hete csökkent, összesen 0,6 százalékkal, ami éles fordulatot jelent a május közepi állapotokhoz képest. Akkoriban a Goldman még védekező pozicionálásról számolt be, mivel a hedge fundok profitot realizáltak a chipgyártók részvényein. Emellett makroszintű short pozíciókat építettek ki a növekvő kötvényhozamok és a várakozásokat felülmúló inflációs adatok miatt.

A szektorrotáció legnagyobb nyertese a pénzügyi szektor lett,

amely közel hat hónapja nem vonzott ekkora nettó összeget: a long pozíciók nyitása mintegy 6,5-szeresen múlta felül a short eladásokat. Ez az érdeklődés leginkább a fizetési szolgáltatók, kisebb részben pedig a bankok részvényeire irányult. Ezt a tendenciát némileg ellensúlyozták a fogyasztói hitelezéssel és a tőkepiacokkal foglalkozó vállalatok eladásai. A Goldman szakértői ugyanakkor megjegyezték, hogy a friss tőkebeáramlás ellenére a pénzügyi szektor kitettsége továbbra is rendkívül alacsony, a bruttó és nettó allokáció az elmúlt öt év legalacsonyabb szintjén tartózkodik.

Ezzel éles ellentétben az ipari szektor az elmúlt nyolc hétből hétben nettó eladói nyomás alatt állt. A short kitettség itt az elmúlt egy évet vizsgálva a 90. percentilisbe emelkedett. A február óta tapasztalt eladásokat pedig döntően új short pozíciók nyitása vezérelte, nem pedig a meglévő long pozíciók zárása.

Az egyedi részvények piacán nem rajzolódott ki egyértelmű irány, ugyanis a long pozíciók leépítését nagyjából ellensúlyozta a shortok fedezése.

A tőkeáttételi mutatók viszont egyértelműen a kockázatvállalási kedv erősödését tükrözik.

Az amerikai long/short nettó tőkeáttétel 55,3 százalékra nőtt, ami éves visszatekintésben a 89. percentilisnek felel meg. Ezzel párhuzamosan a fundamentális long/short arány 1,4 százalékkal emelkedve a 99. percentilisbe lépett.

