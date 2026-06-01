OTP: a részvénypiacokon rózsás hangulat uralkodik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

"A tőkepiaci forgatókönyv nem változott májusban sem: érdemi előrelépés nem történt az iráni háborúban, ennek ellenére a részvénypiacokon rózsás hangulat uralkodik. A félvezetőszektor menetelése töretlenül húzta feljebb a részvényindexeket, és ezen szegmensnek köszönhetően megmaradt az USA és dél-koreai felülteljesítés.

Az AI rallyba továbbra sem szállnánk bele, érveink változatlanok (energiaár elszállás miatt megnövekedett a gazdasági visszaesés esélye, emellé drasztikusan elszállt az AI beruházások volumene, de a megtérülés erősen kétséges maradt). Ehelyett inkább a fejlődő piaci kitettséget növeljük, itt kedvezőbb opciókat találhatunk hozam-kockázat relációban. A fejlődő piacok is erősen tech túlsúlyosakká váltak 2026-ra, indexszinten az idei teljesítmény közel 70%-át 3 chipgyártó adja. Emiatt nem általános fejlődő kitettséget vennénk, hanem egyedi régiókra céloznánk, például amelyeket az olajár emelkedése miatt látványosan beöntöttek (indonéz, fülöp-szigeteki), vagy ahol a fundamentumokat erősebbnek gondoljuk (főleg latin-amerikai országok).

Kötvényfronton a nemzetközi hozamok ismételt emelkedésével telt a hónap, erre a piacra nem ragadt át a részvénypiaci optimizmus. Középtávon továbbra is a hosszú lejáratú papírokban látunk fantáziát a recessziós veszély megemelkedésének következtében, úgyhogy tovább növeltük a nemzetközi kitettséget hosszú amerikai inflációindexált és 10 éves német állampapír vételekkel. A hazai hozamok teljesen elszakadtak a nemzetközi folyamatoktól, a választást követő rally még mindig kitart. Az 5.5% alá eső 10 éves hozamszintnél már nem javasoljuk a kitettség növelését, a további csökkentéssel azonban kivárunk. Habár úgy gondoljuk, hogy a piac nagyon előreszaladt a hazai euróbevezetés ideálja kapcsán és a költségvetéssel kapcsolatos aggályok még mindig fennállnak, azonban főképp a töretlen vételi igény és a hamarosan érkező kamatcsökkentések miatt még kitarthat a lendület és még lejjebb mehetnek a hozamok. A régión belül relatív alapon kedvezőbb lehetőségeket találunk, mind a cseh, mind a lengyel papírok attraktívabbnak tűnnek a jelenlegi helyzetben, úgyhogy ezek vételével is növeljük a nemzetközi súlyt.

A devizakitettségünket kismértékben növeltük, a 350-et közelítő EURHUF árfolyamot további vételekre használnánk fel. A kockázatokat aszimmetrikusnak gondoljuk, itt a hazai kötvényekkel szemben már kevesebb potenciált látunk a további erősödésre."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 65%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 0%

