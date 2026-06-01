VIG Alapkezelő: újra megállíthatatlannak tűnik az AI-rali
"Az elmúlt hónap két téma köré szerveződött a globális tőkepiacokon: az egyik az AI-infrastruktúra beruházási ciklus újabb gyorsulása, a másik az iráni háborúval összefüggő energia- és geopolitikai kockázatok voltak. A mesterséges intelligencia-sztori a félvezető szektort hajtotta erős tempóban felfelé, a Philadelphia Semiconductor index (a mutató a 30 legnagyobb, az amerikai tőzsdéken forgó, félvezetők tervezésével, forgalmazásával, gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég átlagos árfolyam változását méri) csak 1995-ben és a 2000-es buborék csúcsán szállt el ennyivel a 200 napos mozgóátlag felett. Az elemzők rendre felfelé módosítják az AI cégek capex-előrejelzéseit, ezek finanszírozása ugyanakkor egyre nagyobb részben hitelből történik. A félvezető és chipgyártó szektor vállalati eredményei konzisztensen verték az előzetes várakozásokat. Az energiaár-sokk közben erősen rontja a makró képet: az április–májusi inflációs adatok rendre magasabbak voltak a vártnál. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed irányítása egy új elnökre, az elődjénél “héjábbnak” tartott Kevin Warsh-ra szállt át. A kamatcsökkentési várakozások eltűntek, a piaci szereplők már inkább a kamatemelést tartják valószínűnek. A hosszú kötvényhozamok emelkedése egyre inkább veszélyezteti a részvénypiac szélesebb szegmenseit: az irányadó S&P 500 tőzsdeindex egyszerre mutat extrém koncentrációt és lemaradó széles piacot. Az iráni blokád kérdésében hónap végére érdemleges tárgyalási előrehaladás érkezett, de az uránkészlet elhelyezésének és a Hormuzi-szoroson szedett útdíjnak kérdése még nem tisztázódott.
Japánban a negyedéves GDP növekedés az előzetesnél erősebbnek bizonyult: az export, elsősorban a félvezető eszközöké, markáns mozgatóerőnek számít. A Bank of Japan kamatemelési ciklusa kérdőjelessé vált a várakozásnál alacsonyabb inflációs adatot (1,4%) követően, miközben a hosszú kötvényhozamok historikus csúcsra - 3% közelébe - emelkedtek. A Softbank–OpenAI kitettségen keresztül a japán részvénypiac hónap végére az egyik legjobb regionális teljesítményt nyújtotta. Dél-Korea az AI-hardver sztori vitathatatlan nyertesévé vált: az ország részvénypiaca abszolút csúcsra emelkedett, a szöuli Kospi index az idei egyik legjobban teljesítő globális index. Kínában az áprilisi makroadatok gyengék voltak: a kiskereskedelmi értékesítés alig bővült, az ipari termelés alulmúlta a várakozásokat, az autóértékesítés 2022 óta nem látott mélypontra esett. A Trump–Xi elnöki csúcstalálkozó fő kereskedelmi eredménye agrártermékek és energiavásárlás volt, de chipügyekben nem született megállapodás. Az Alibaba és Baidu AI-chipfejlesztési bejelentései pozitív visszhangot kaptak a helyi tőzsdéken.
Az eurozóna gazdasági teljesítménye az energiaár-sokk árnyékában alakult: a feldolgozóipari beszerzési menedzser index (PMI) mozgásokat a magasabb energiaköltség felülírja, a szolgáltató szektorban is negatív meglepetések érkeztek. Az Európai Központi Bank a júniusi kamatemelése egyre valószínűtlenebb, miközben a bérdinamika egyelőre kontroll alatt maradt. A gazdaságot meghatározó autószektor vegyes képet mutat: az összes értékesítés három hónapja emelkedő trendben van, az EV-piac bővül, a Ferrari elektromos modelljének fogadtatása azonban kereskedési szempontból is emlékezetes negatív reakciót hozott. Az EU–USA kereskedelmi megállapodás technikai ratifikációja május végén megtörtént, de a valós vámtétel szint több szektorban még vita tárgya. Az Egyesült Királyságban kormányválság alakult ki: a munkáspárti Keir Rodney Starmer várható lemondása a fontot nyomás alá helyezte, a hedge fund közösség is masszív sterling short pozíciókat épített.
A közép-európai piacok hónap közben kettős nyomás alatt álltak: az emelkedő globális hozamok és a magas energiaárak egyaránt kockázatkerülést generáltak a helyi eszközökben. A forint az idei évben a dollárral szemben a világ egyik legjobb teljesítőjének számít körülbelül 7 százalékos erősödéssel, ami a relatív kamatpozíció és a stabilizálódó regionális kockázati kép eredménye. Az OTP Bank első negyedéves eredménye pozitív meglepetést hozott: a 177 milliárd forintos konszolidált nettó- és 324 milliárdos korrigált profit felülmúlta a konszenzust. Régiós szinten a legfontosabb kockázat az energiaárak tartós szinten maradása és annak fogyasztói/fiskális hatásai."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 24,9%
- EUR kitettség: 33,2%
- USD kitettség: 33,2%
- Egyéb devizás kitettség: 8,7%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bombaerős az amerikai feldolgozóipar
Az építőipar viszont lassult.
Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők
2 izgalmas nevet is találtunk.
Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban
Több hullámban érkezik a csapadék.
Itt a fordulat: drasztikusan beszakadt a migráció Európa egyik legkedveltebb célpontjában
Elveszett Németország vonzereje?
Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott
Az orosz elnök referendumot akar Örményország uniós csatlakozásáról.
Kiderült az igazság Trump egészségéről – Túl szép, hogy igaz legyen, amit el akar hitetni a Fehér Ház?
A szakértők több hiányosságot is felfedeztek.
Mély csapdába lépnek azok a magyar cégek, amelyek már Magyarországon nem találnak dolgozókat
Az új Eurobarométer-felmérés egészen sajátos eredményeket mutat a hazai munkaerőpiacről.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?