VIG Alapkezelő: újra megállíthatatlannak tűnik az AI-rali

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható.

"Az elmúlt hónap két téma köré szerveződött a globális tőkepiacokon: az egyik az AI-infrastruktúra beruházási ciklus újabb gyorsulása, a másik az iráni háborúval összefüggő energia- és geopolitikai kockázatok voltak. A mesterséges intelligencia-sztori a félvezető szektort hajtotta erős tempóban felfelé, a Philadelphia Semiconductor index (a mutató a 30 legnagyobb, az amerikai tőzsdéken forgó, félvezetők tervezésével, forgalmazásával, gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég átlagos árfolyam változását méri) csak 1995-ben és a 2000-es buborék csúcsán szállt el ennyivel a 200 napos mozgóátlag felett. Az elemzők rendre felfelé módosítják az AI cégek capex-előrejelzéseit, ezek finanszírozása ugyanakkor egyre nagyobb részben hitelből történik. A félvezető és chipgyártó szektor vállalati eredményei konzisztensen verték az előzetes várakozásokat. Az energiaár-sokk közben erősen rontja a makró képet: az április–májusi inflációs adatok rendre magasabbak voltak a vártnál. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed irányítása egy új elnökre, az elődjénél “héjábbnak” tartott Kevin Warsh-ra szállt át. A kamatcsökkentési várakozások eltűntek, a piaci szereplők már inkább a kamatemelést tartják valószínűnek. A hosszú kötvényhozamok emelkedése egyre inkább veszélyezteti a részvénypiac szélesebb szegmenseit: az irányadó S&P 500 tőzsdeindex egyszerre mutat extrém koncentrációt és lemaradó széles piacot. Az iráni blokád kérdésében hónap végére érdemleges tárgyalási előrehaladás érkezett, de az uránkészlet elhelyezésének és a Hormuzi-szoroson szedett útdíjnak kérdése még nem tisztázódott.

Japánban a negyedéves GDP növekedés az előzetesnél erősebbnek bizonyult: az export, elsősorban a félvezető eszközöké, markáns mozgatóerőnek számít. A Bank of Japan kamatemelési ciklusa kérdőjelessé vált a várakozásnál alacsonyabb inflációs adatot (1,4%) követően, miközben a hosszú kötvényhozamok historikus csúcsra - 3% közelébe - emelkedtek. A Softbank–OpenAI kitettségen keresztül a japán részvénypiac hónap végére az egyik legjobb regionális teljesítményt nyújtotta. Dél-Korea az AI-hardver sztori vitathatatlan nyertesévé vált: az ország részvénypiaca abszolút csúcsra emelkedett, a szöuli Kospi index az idei egyik legjobban teljesítő globális index. Kínában az áprilisi makroadatok gyengék voltak: a kiskereskedelmi értékesítés alig bővült, az ipari termelés alulmúlta a várakozásokat, az autóértékesítés 2022 óta nem látott mélypontra esett. A Trump–Xi elnöki csúcstalálkozó fő kereskedelmi eredménye agrártermékek és energiavásárlás volt, de chipügyekben nem született megállapodás. Az Alibaba és Baidu AI-chipfejlesztési bejelentései pozitív visszhangot kaptak a helyi tőzsdéken.

Az eurozóna gazdasági teljesítménye az energiaár-sokk árnyékában alakult: a feldolgozóipari beszerzési menedzser index (PMI) mozgásokat a magasabb energiaköltség felülírja, a szolgáltató szektorban is negatív meglepetések érkeztek. Az Európai Központi Bank a júniusi kamatemelése egyre valószínűtlenebb, miközben a bérdinamika egyelőre kontroll alatt maradt. A gazdaságot meghatározó autószektor vegyes képet mutat: az összes értékesítés három hónapja emelkedő trendben van, az EV-piac bővül, a Ferrari elektromos modelljének fogadtatása azonban kereskedési szempontból is emlékezetes negatív reakciót hozott. Az EU–USA kereskedelmi megállapodás technikai ratifikációja május végén megtörtént, de a valós vámtétel szint több szektorban még vita tárgya. Az Egyesült Királyságban kormányválság alakult ki: a munkáspárti Keir Rodney Starmer várható lemondása a fontot nyomás alá helyezte, a hedge fund közösség is masszív sterling short pozíciókat épített.

A közép-európai piacok hónap közben kettős nyomás alatt álltak: az emelkedő globális hozamok és a magas energiaárak egyaránt kockázatkerülést generáltak a helyi eszközökben. A forint az idei évben a dollárral szemben a világ egyik legjobb teljesítőjének számít körülbelül 7 százalékos erősödéssel, ami a relatív kamatpozíció és a stabilizálódó regionális kockázati kép eredménye. Az OTP Bank első negyedéves eredménye pozitív meglepetést hozott: a 177 milliárd forintos konszolidált nettó- és 324 milliárdos korrigált profit felülmúlta a konszenzust. Régiós szinten a legfontosabb kockázat az energiaárak tartós szinten maradása és annak fogyasztói/fiskális hatásai."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 24,9%

EUR kitettség: 33,2%

USD kitettség: 33,2%

Egyéb devizás kitettség: 8,7%

