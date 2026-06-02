Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás

Online előadásunkon a stop szintek és a kockázatkezelés logikáját bontjuk le a gyakorlat szintjére. Nem elméleti modelleket, hanem valós példákat mutatunk: miként védi magát egy profi kereskedő a piaci zajtól, hogyan gondolkodik pozíciónyitáskor, és milyen szempontok alapján dönt a kilépésről. Mert nem az a cél, hogy minden ügylet nyereséges legyen – hanem az, hogy a veszteségek soha ne nőjenek akkorára, ami veszélybe sodorja a teljes portfóliót.
A legtöbb befektető ott hibázik, hogy a stop szintet utólag, érzelmi alapon kezeli: amikor a pozíció mínuszba fordul, reménykedik, hogy „majd visszajön”. A profi viszont már a belépés pillanatában tudja, hol száll ki, ha a piac más irányt vesz.
Az előadás célja, hogy megtanuld, miként gondolkodj előre, hogyan építsd be a kockázatkezelést a stratégiádba, és hogyan védd meg a tőkéd anélkül, hogy lemondanál a növekedési lehetőségekről.
Online előadásunkon megtudod:
- hogyan határozd meg a stop szinteket tudatosan, a piac és volatilitás alapján
- miként számold ki a pozícióméretet úgy, hogy a kockázat mindig kezelhető maradjon
- mely indikátorok és ármozgási minták segítenek a helyes döntésekben
- hogyan használd a risk/reward arányt stratégiai eszközként, nem csak statisztikaként
- milyen hibákat követnek el a kezdő és haladó kereskedők, és hogyan kerülheted el őket
- miért a veszteségkontroll a legfontosabb tényező a hosszú távú sikerhez
A piac mindenkit próbára tesz – a kérdés csak az, felkészültél-e, mielőtt elindulsz. Ez az előadás azoknak szól, akik nem akarnak többé a szerencsére bízni semmit, hanem a döntéseik mögé tudást, rendszert és fegyelmet építenének.
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2026. június 07. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Tudásszint: Kezdő
A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
