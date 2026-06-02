Egy mondat kellett az Nvidia vezérigazgatójától, máris elszállt egy cég árfolyama

Huang úgy fogalmazott, hogy a félvezető- és hálózati megoldásokat fejlesztő vállalat lesz a következő cég, amely eléri az 1000 milliárd dolláros piaci értéket.

Huang "jóslata" több mint ötszöröse a cég jelenlegi kapitalizációjának.

A világ legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának vezérigazgatója kedden, a tajpeji Computex szakkiállításon azt mondta, hogy a Marvell értékeltsége jelentősen megugorhat, miután

elérkezett a „hasznos mesterséges intelligencia” korszaka.

Huang mellett a színpadon a Marvell vezérigazgatója, Matt Murphy is megjelent.

A Marvell Technology árfolyama 23 százalékos pluszban nyithat ma délután az amerikai kereskedésben, idén peidg már több mint 145 százalékkal került feljebb a vállalat részvényeinek jegyzése.

