Egyre csúnyább ami a kriptóknál történik
Tovább romlik a hangulat a kriptopiacon, miután a bitcoin elmúlt napokban látott gyengélkedését egy szimbolikus jelentőségű hír is tetézte: a Michael Saylor vezette Strategy több mint három év után először adott el bitcoint. A tranzakció mérete ugyan nem jelentős, de a piac számára érzékeny üzenetet hordoz, hiszen a vállalat a bitcoin egyik legismertebb intézményi támogatójaként vált ismertté.    

Saylor cége a múlt héten 32 bitcoint adott el, összesen 2,47 millió dollárért, darabonként 77 135 dolláros átlagáron. A lépés szimbolikus értékű a piac számára. Egyrészt azért, mert ez volt a Strategy első bitcoin-eladása 2022 decembere óta, másrészt pedig azért is, mert

a Strategy és Michael Saylor az elmúlt években gyakorlatilag a „soha nem adunk el bitcoint” befektetői narratíva egyik legismertebb képviselője lett.

A bitcoin jegyzése már 4 százalékos esésben van, ezzel pedig egészen április 7-e óta nem látott szintre süllyedt az árfolyam.

Az ethereum 2 százalékos esést követően továbbra is a 2000 dolláros lélektani szint közelében billeg. Legutóbb márciusban tesztelte ezt a szintet az árfolyam.

A solana eközben 3,1 százalékot veszített értékéből, és a bitcoinhoz hasonlóan április eleje óta nem látott szinteket tesztel már az árfolyam.

Az XRP pedig mintegy 3,4 százalékos esésben van most, ezzel pedig egészen február eleje óta nem látott mélypontra ért a jegyzése.

A Cardano (ADA) esetében is hasonló látszik: 4,3 százalékos esést követően szintén február eleje óta nem látott mélypont közelében mozog már az árfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

