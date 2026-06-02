Gigantikus tőkebevonás jön az Alphabetnél, Buffették is beszállnak az AI-versenybe

Az Alphabet egy 80 milliárd dolláros részvénykibocsátást jelentett be, amelynek része a Berkshire Hathaway 10 milliárd dolláros befektetése is. A lépés fő célja a vállalat egyre költségesebb mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának bővítése.

A Berkshire Hathaway zártkörű részvényértékesítés keretében vásárol papírokat az Alphabetből.

A tranzakció során 5 milliárd dollár értékben vesznek A osztályú törzsrészvényeket darabonként 351,81 dollárért, további 5 milliárd dollárért pedig C osztályú részvényeket 348,20 dolláros áron.

Mindkét vételár a hétfői záróárfolyam alatt marad. Ez a befektetés tovább növeli a Berkshire tavalyi harmadik negyedév óta épített pozícióját. A konglomerátum ugyanis már a múlt hónapban jelezte, hogy több mint megháromszorozta részesedését az Alphabetben.

A mostani lépéssel a 16,6 milliárd dolláros csomag a cég egyik legnagyobb részvénybefektetésévé vált.

A Berkshire-tranzakción túl az Alphabet további 30 milliárd dollárnyi tőkét szándékozik bevonni. Ezt befektetési bankok közreműködésével, nyilvános kibocsátások útján valósítják meg. A forrásbevonás fele-fele arányban áll majd kötelezően átváltható elsőbbségi részvényeket megtestesítő letéti jegyekből, valamint A és C osztályú részvényekből. Emellett a vállalat a harmadik negyedévben egy 40 milliárd dolláros, folyamatos piaci áras részvényértékesítési program indítását is tervezi. Ez a megoldás lehetővé teszi a papírok fokozatos, aktuális piaci áron történő eladását.

A technológiai vállalat áprilisban 5 milliárd dollárral emelte meg éves beruházási tervét, így az a 180–190 milliárd dolláros sávba került. Erre a lépésre azért volt szükség, hogy a cég lépést tudjon tartani a mesterséges intelligencia által vezérelt számítási kapacitások iránti növekvő kereslettel. Az Alphabet közleménye rámutatott: az MI-megoldásaik iránti vállalati és fogyasztói igény már most is messze meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást.

A masszív részvénykibocsátás mellett az Alphabet az elmúlt egy évben hat különböző devizanemben összesen több mint 85 milliárd dollárnyi idegen forrást is bevont. Ezzel a társaság teljes adósságállománya már meghaladta a 100 milliárd dollárt. A friss tőkebevonás bejelentése után az Alphabet részvényei 2 százalékot estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

