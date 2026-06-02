Ha a történelem ismétli önmagát, bizonytalan idők várnak a tőzsdékre

A hangulat a tőzsdén kifejezetten jó. Az amerikai indexek a csúcsukon járnak, élükön a techcégekkel, és a befektetők többsége abban a kényelmes tudatban tartja a részvényeit, hogy hosszú távon úgyis ez véd a legjobban a pénzromlás ellen.
Az infláció viszont nem nyugszik. Az amerikai fogyasztói árindex áprilisban 3,8 százalékon állt, a 2023 óta legmagasabb szinten, és hónapok óta emelkedik. A hajtóerő az energia, az iráni háború olajsokkja. Vagyis az infláció nemcsak magas, hanem gyorsul is, és épp ez a kettő együtt számít igazán.
Egy fél évszázadot átfogó vizsgálat szerint nem mindegy, milyen inflációs közegben tartjuk a részvényt. Nagyjából 3 százaléknál húzódik egy határ: alatta a részvény szinte mindig jobban teljesít az inflációnál, fölötte pedig, még ha emelkedik is, az előny elpárolog. Most a rossz oldalon állunk. Hogy ez számokban mekkora szakadék, és miért nem mindegy közben, hogy tech céget vagy energiarészvényeket tartunk, már a következő kérdés.
