Ha a történelem ismétli önmagát, bizonytalan idők várnak a tőzsdékre

Az amerikai infláció áprilisban 3,8 százalékra kúszott, és hónapról hónapra feljebb mászik, miközben az S&P 500 sorra dönti a rekordokat. A két szám békésen megfér egymás mellett, csak épp a történelem szerint nem szokott: egy 1973-ig visszanyúló vizsgálat pont a magas és emelkedő inflációra mutat rá, ahol a részvény elveszíti a megszokott előnyét. Megnézzük, mit jelent ez a számokban, és melyik részvénynek fáj igazán.

A hangulat a tőzsdén kifejezetten jó. Az amerikai indexek a csúcsukon járnak, élükön a techcégekkel, és a befektetők többsége abban a kényelmes tudatban tartja a részvényeit, hogy hosszú távon úgyis ez véd a legjobban a pénzromlás ellen.

Az infláció viszont nem nyugszik. Az amerikai fogyasztói árindex áprilisban 3,8 százalékon állt, a 2023 óta legmagasabb szinten, és hónapok óta emelkedik. A hajtóerő az energia, az iráni háború olajsokkja. Vagyis az infláció nemcsak magas, hanem gyorsul is, és épp ez a kettő együtt számít igazán.

Egy fél évszázadot átfogó vizsgálat szerint nem mindegy, milyen inflációs közegben tartjuk a részvényt. Nagyjából 3 százaléknál húzódik egy határ: alatta a részvény szinte mindig jobban teljesít az inflációnál, fölötte pedig, még ha emelkedik is, az előny elpárolog. Most a rossz oldalon állunk. Hogy ez számokban mekkora szakadék, és miért nem mindegy közben, hogy tech céget vagy energiarészvényeket tartunk, már a következő kérdés.