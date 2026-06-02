Itt az új AI-sztár a tőzsdén

A társaság 79 centes korrigált egy részvényre jutó eredményt ért el, miközben az elemzői konszenzus mindössze 53 centet várt. Ez volt a HPE legnagyobb EPS-meglepetése 2018 februárja óta. A bevétel szintén jócskán felülmúlta a várakozásokat: a cég 10,68 milliárd dolláros forgalmat jelentett, szemben a 9,79 milliárd dolláros elemzői várakozással.
A bevétel éves alapon 40 százalékkal ugrott meg, ami önmagában is erős szám, de a befektetők számára igazán az AI-hoz köthető üzletágak teljesítménye volt a nagy sztori.
A Cloud & AI szegmens bevétele 7,71 milliárd dollár lett, ezzel messze felülmúlta a 6,87 milliárd dolláros piaci várakozást. A legnagyobb meglepetést azonban a szerverüzletág okozta, amely a felhő- és mesterségesintelligencia-divízió részeként működik.
A szerverbevételek 5,45 milliárd dollárra ugrottak, miközben az elemzők csupán 4,66 milliárd dollárra számítottak. Ez különösen fontos jelzés a piacnak, mivel az AI-beruházási hullám egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy
a chipeken túl mely vállalatok tudnak érdemi profitot termelni az infrastruktúra-építési lázból.
A HPE menedzsmentje szerint a hagyományos szervermegrendelések három számjegyű ütemben nőnek, a vállalat rendelésállománya pedig történelmi csúcson áll. Antonio Neri vezérigazgató szerint az ügyfelek továbbra is jelentős összegeket fordítanak infrastruktúrájuk modernizálására és az AI-kapacitások kiépítésére.
A HPE a korábbi 2,30-2,50 dolláros sáv helyett már 3,35-3,45 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményt vár a 2026-os pénzügyi évre. Ez gyakorlatilag egy teljes dolláros emelést jelent, ami rendkívül erős üzenet a piac felé.
A vállalat közlése szerint jelenleg két évvel jár saját hosszú távú pénzügyi terve előtt.
A piac reakciója ennek megfelelően nem is maradt el: a befektetők gyakorlatilag újraárazták a HPE-t, miután a cég bizonyította, hogy az AI-infrastruktúra nemcsak növekedést, hanem javuló profitabilitást is hozhat. Ennek eredményeként mintegy 30 százalékot ugrott az árfolyam.
A részvényárfolyam emelkedését az is támogatta, hogy a HPE hétfőn, a tajvani Computex konferencián bemutatta új szerverrackjét. Az új rendszer az Nvidia Vera központi processzoraira épül, amelyek már teljes gyártásban vannak. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Computexen arról beszélt, hogy a Vera lehet az Nvidia egyik új nagy növekedési motorja. A vállalat szerint jelenleg már több millió darab készül az új processzorokból, amelyek ősszel válhatnak elérhetővé.
Az új HPE ProLiant szerver egyik kiemelt ügyfele a New York Stock Exchange lesz, amely az Nvidia chipekre és a HPE infrastruktúrájára építve napi több mint ezermilliárd üzenet feldolgozását támogatná.
A globális memóriahiány és a magas komponensárak ugyanakkor kockázatot jelenthetnek,
mivel a vállalat szerint a jövő évben is fennmaradhatnak. Ez pedig nyomást helyezhet a marzsokra az erősödős verseny közepette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Sikerrel jártak az ukrán csapások: brutális üzemanyaghiánytól szenved a megszállt Krím
Hatalmas sorok a benzinkutaknál, jegyre osztják az üzemanyagot.
Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak
A Portfolio-nak nyilatkozott Magyarország külügyminisztere.
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása
A vállalatok, a befektetők és a lakosság helyzete is drasztikusan megváltozhat.
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
A miniszter jelentette be.
Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)
A rendőrség eljárást indított.
Itt van a McDonald's mesterterve
Jön a "McDonald's > NEXT".
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.