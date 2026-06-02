Itt az új AI-sztár a tőzsdén

A társaság 79 centes korrigált egy részvényre jutó eredményt ért el, miközben az elemzői konszenzus mindössze 53 centet várt. Ez volt a HPE legnagyobb EPS-meglepetése 2018 februárja óta. A bevétel szintén jócskán felülmúlta a várakozásokat: a cég 10,68 milliárd dolláros forgalmat jelentett, szemben a 9,79 milliárd dolláros elemzői várakozással.

A bevétel éves alapon 40 százalékkal ugrott meg, ami önmagában is erős szám, de a befektetők számára igazán az AI-hoz köthető üzletágak teljesítménye volt a nagy sztori.

A Cloud & AI szegmens bevétele 7,71 milliárd dollár lett, ezzel messze felülmúlta a 6,87 milliárd dolláros piaci várakozást. A legnagyobb meglepetést azonban a szerverüzletág okozta, amely a felhő- és mesterségesintelligencia-divízió részeként működik.

A szerverbevételek 5,45 milliárd dollárra ugrottak, miközben az elemzők csupán 4,66 milliárd dollárra számítottak. Ez különösen fontos jelzés a piacnak, mivel az AI-beruházási hullám egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy

a chipeken túl mely vállalatok tudnak érdemi profitot termelni az infrastruktúra-építési lázból.

A HPE menedzsmentje szerint a hagyományos szervermegrendelések három számjegyű ütemben nőnek, a vállalat rendelésállománya pedig történelmi csúcson áll. Antonio Neri vezérigazgató szerint az ügyfelek továbbra is jelentős összegeket fordítanak infrastruktúrájuk modernizálására és az AI-kapacitások kiépítésére.

A HPE a korábbi 2,30-2,50 dolláros sáv helyett már 3,35-3,45 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményt vár a 2026-os pénzügyi évre. Ez gyakorlatilag egy teljes dolláros emelést jelent, ami rendkívül erős üzenet a piac felé.

A vállalat közlése szerint jelenleg két évvel jár saját hosszú távú pénzügyi terve előtt.

A piac reakciója ennek megfelelően nem is maradt el: a befektetők gyakorlatilag újraárazták a HPE-t, miután a cég bizonyította, hogy az AI-infrastruktúra nemcsak növekedést, hanem javuló profitabilitást is hozhat. Ennek eredményeként mintegy 30 százalékot ugrott az árfolyam.

A részvényárfolyam emelkedését az is támogatta, hogy a HPE hétfőn, a tajvani Computex konferencián bemutatta új szerverrackjét. Az új rendszer az Nvidia Vera központi processzoraira épül, amelyek már teljes gyártásban vannak. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Computexen arról beszélt, hogy a Vera lehet az Nvidia egyik új nagy növekedési motorja. A vállalat szerint jelenleg már több millió darab készül az új processzorokból, amelyek ősszel válhatnak elérhetővé.

Az új HPE ProLiant szerver egyik kiemelt ügyfele a New York Stock Exchange lesz, amely az Nvidia chipekre és a HPE infrastruktúrájára építve napi több mint ezermilliárd üzenet feldolgozását támogatná.

A globális memóriahiány és a magas komponensárak ugyanakkor kockázatot jelenthetnek,

mivel a vállalat szerint a jövő évben is fennmaradhatnak. Ez pedig nyomást helyezhet a marzsokra az erősödős verseny közepette.

