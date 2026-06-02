Parádés évük volt a magyar alapkezelőknek, 100 milliárd forintot tehettek zsebre a legnagyobbak

Tavaly év végén a BAMOSZ adatai szerint összesen 20 820 milliárd forintnyi vagyon volt a hazai befektetési alapokban, ebből 17 199 milliárd összpontosult a tíz legnagyobb alapkezelőnél. Ezzel a legnagyobb szereplők piaci koncentrációja 83%-ra csökkent a megelőző év végi 84%-ról.
Az adatok alapján a befektetési alapokban kezelt vagyont tekintve
2025-ben ismét az OTP Alapkezelő végzett az első helyen, az Erste Alapkezelő változatlanul a második, a KBC Alapkezelő pedig egy helyezést javítva a harmadik helyet szerezte meg.
Az első tíz szereplő tavalyi versenye az alábbi eredményekkel zárult:
- az OTP Alapkezelő egy év alatt 4463 milliárd forintról 5055 milliárd forintra növelte a kezelt vagyon mennyiségét (+13%);
- az Erste Alapkezelő ugyanez idő alatt szerényebb növekedést produkált (+8%), ezzel 2808 milliárd forintról 3034 milliárdra növelte a vagyont;
- a KBC Asset Management 12%-os növekedéssel 1692 milliárd forintról 1903 milliárdra növelte a méretét, ennek köszönhetően a negyedik helyről eggyel feljebb lépett a dobogó legalsó fokára;
- az MBH Alapkezelő 1711 milliárd forintról minimálisan, 1715 milliárd forintra növelte a kezelt vagyonát (+0%), ez a negyedik helyre volt elegendő;
- a Hold Alapkezelő magabiztosan őrizte az ötödik helyet, 1097 milliárdról 1616 milliárdra növekedve (+47%);
- a hatodik helyen az Eurizon Asset Management szerepel, a társaság kezelt vagyona 862 milliárdról 1011 milliárdra nőtt (+17%);
- a hetedik helyre az Accorde Alapkezelő ugrott, aki tavaly nem is szerepelt a listán, egy év alatt 430 milliárd forintról 797 milliárdra növelve a vagyont (+85%);
- a nyolcadik helyre a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő futott be, 652 milliárdról 778 milliárdra történő növekedéssel (+19%);
- a kilencedik hely a VIG Befektetési Alapkezelőé lett, itt 574 milliárdról 658 milliárdra nőtt a kezelt vagyon (+15%);
- a tizedik helyre pedig az OTP Ingatlan Alapkezelő csúszott vissza, a társaságnak 10%-os vagyoncsökkenést (702 milliárdról 632 milliárd forintra) kellett elkönyvelnie.
Szépen nőttek a profitok, kivéve egy társaságnál
A tíz legnagyobb alapkezelő tavaly együttesen 99,5 milliárd forintnyi adózott eredményre tett szert, ez a 2024-es 77,3 milliárd forintos profitjukat 29%-kal múlja felül. A tízből kilencen növelni tudták a nyereségüket, de az OTP Alapkezelő profitja csökkent.
A legnagyobb ütemű nyereségnövekedést egy év alatt az Accorde (+146%), a Hold (+122%) és a Raiffeisen Alapkezelő (+56%) valósította meg.
Jelentős pénztári és biztosítói pénzek a nagyoknál
A tíz legnagyobb alapkezelő a pénztárak (nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak), a biztosítók és más intézmények számára is jelentős mértékű vagyont kezel. Az éves beszámolók kiegészítő mellékletei alapján mutatjuk, kire mennyi pénzt bíztak az intézményi befektetők.
Fontos, hogy egyes alapkezelők (például az MBH) nem közölnek ilyen adatot, holott számottevő részesedésük van a piacon.
|Legnagyobb alapkezelők vagyonkezelési volumene a pénztári, biztosítói és egyéb intézményi piacon (2025. év végi adatok, milliárd forint)
|Alapkezelő
|Pénztárak
|Biztosítók
|Egyéb
|OTP
|594,3
|24,4
|4,1
|Erste
|84,3
|-
|114,0
|KBC
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|MBH
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|Hold
|70,5
|-
|340,6
|Eurizon
|9,8
|-
|-
|Accorde
|-
|-
|-
|Raiffeisen
|-
|-
|-
|VIG
|298,1
|-
|-
|OTP Ingatlan
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|Forrás: alapkezelők éves beszámolói, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
