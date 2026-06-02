  • Megjelenítés
Rákot okozhat az ígéretes gyógyszer, azonnal büntetni kezdték a céget
Befektetés

Rákot okozhat az ígéretes gyógyszer, azonnal büntetni kezdték a céget

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A francia biotechnológiai vállalat, az Abivax részvényei 28 százalékot zuhantak, miután a társaság friss adatokat közölt vezető készítményéről, egy fekélyes vastagbélgyulladás kezelésére fejlesztett gyógyszerről, amelynél a betegek körében potenciális rákkockázat merült fel - írja a CNBC.

A készítmény teljesítette a vizsgálat elsődleges céljait: klinikailag jelentős hatékonyságot mutatott, és mindkét tesztelt dózis esetében nagyjából 40 százalékos remissziós arányt ért el.

Ugyanakkor a magasabb dózist szedő betegek körében daganatos eseteket is azonosítottak.

„A rákkockázatra utaló jelzés bonyolítja a helyzetet”

– értékelt a Jefferies egyik elemzője, aki azt is elmondta, hogy „Még ha végül kiderülne is, hogy nem áll összefüggésben a kezeléssel, szerintünk az árnyék akkor is valós marad a papír felett, különösen annak fényében, hogy a következő egy évben nem várható más, érdemi átárazódást hozó adatközlés.”

Még több Befektetés

Gigantikus tőkebevonás jön az Alphabetnél, Buffették is beszállnak az AI-versenybe

Itt az új AI-sztár a tőzsdén

Itt van a McDonald's mesterterve

A hétfő késő este közzétett eredmények egy fenntartó kezeléses vizsgálatból származnak, amelyben az Abivax az obefazimod nevű gyógyszer hatását értékelte 44 héten keresztül. Az adatok azt követően érkeztek, hogy a társaság 2025 közepén egy késői fázisú vizsgálatban a fekélyes vastagbélgyulladás elleni készítményével még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta.

Az elemzők korábban az kísérleti gyógyszert a fekélyes vastagbélgyulladás potenciálisan kategóriájának legjobb kezelésének tartották. Az Abivax emellett a Crohn-betegség kezelésében is teszteli a készítményt, ami

egy több milliárd dolláros piac felé nyithat utat a vállalat számára a gyulladásos bélbetegségek területén.

A céget korábban sokan felvásárlási célpontként emlegették, és meg nem erősített piaci pletykák szerint a nagy gyógyszergyártók is figyelték a Marc de Garidel vezérigazgató által vezetett klinikai fázisban lévő biotechnológiai vállalatot.

Az Abivax árfolyama jelenleg 28 százalékos mínuszban, 2025 október óta nem látott mélyponton van.

0RA9_2026-06-02_09-49-02

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
Bemondta a szakértő: közeleg a vég a tőzsdéken - Ez fogja megindítani a zuhanást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility