Rákot okozhat az ígéretes gyógyszer, azonnal büntetni kezdték a céget

A készítmény teljesítette a vizsgálat elsődleges céljait: klinikailag jelentős hatékonyságot mutatott, és mindkét tesztelt dózis esetében nagyjából 40 százalékos remissziós arányt ért el.

Ugyanakkor a magasabb dózist szedő betegek körében daganatos eseteket is azonosítottak.

„A rákkockázatra utaló jelzés bonyolítja a helyzetet”

– értékelt a Jefferies egyik elemzője, aki azt is elmondta, hogy „Még ha végül kiderülne is, hogy nem áll összefüggésben a kezeléssel, szerintünk az árnyék akkor is valós marad a papír felett, különösen annak fényében, hogy a következő egy évben nem várható más, érdemi átárazódást hozó adatközlés.”

A hétfő késő este közzétett eredmények egy fenntartó kezeléses vizsgálatból származnak, amelyben az Abivax az obefazimod nevű gyógyszer hatását értékelte 44 héten keresztül. Az adatok azt követően érkeztek, hogy a társaság 2025 közepén egy késői fázisú vizsgálatban a fekélyes vastagbélgyulladás elleni készítményével még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta.

Az elemzők korábban az kísérleti gyógyszert a fekélyes vastagbélgyulladás potenciálisan kategóriájának legjobb kezelésének tartották. Az Abivax emellett a Crohn-betegség kezelésében is teszteli a készítményt, ami

egy több milliárd dolláros piac felé nyithat utat a vállalat számára a gyulladásos bélbetegségek területén.

A céget korábban sokan felvásárlási célpontként emlegették, és meg nem erősített piaci pletykák szerint a nagy gyógyszergyártók is figyelték a Marc de Garidel vezérigazgató által vezetett klinikai fázisban lévő biotechnológiai vállalatot.

Az Abivax árfolyama jelenleg 28 százalékos mínuszban, 2025 október óta nem látott mélyponton van.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ