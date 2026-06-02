Rákot okozhat az ígéretes gyógyszer, azonnal büntetni kezdték a céget

A készítmény teljesítette a vizsgálat elsődleges céljait: klinikailag jelentős hatékonyságot mutatott, és mindkét tesztelt dózis esetében nagyjából 40 százalékos remissziós arányt ért el.
Ugyanakkor a magasabb dózist szedő betegek körében daganatos eseteket is azonosítottak.
„A rákkockázatra utaló jelzés bonyolítja a helyzetet”
– értékelt a Jefferies egyik elemzője, aki azt is elmondta, hogy „Még ha végül kiderülne is, hogy nem áll összefüggésben a kezeléssel, szerintünk az árnyék akkor is valós marad a papír felett, különösen annak fényében, hogy a következő egy évben nem várható más, érdemi átárazódást hozó adatközlés.”
A hétfő késő este közzétett eredmények egy fenntartó kezeléses vizsgálatból származnak, amelyben az Abivax az obefazimod nevű gyógyszer hatását értékelte 44 héten keresztül. Az adatok azt követően érkeztek, hogy a társaság 2025 közepén egy késői fázisú vizsgálatban a fekélyes vastagbélgyulladás elleni készítményével még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta.
Az elemzők korábban az kísérleti gyógyszert a fekélyes vastagbélgyulladás potenciálisan kategóriájának legjobb kezelésének tartották. Az Abivax emellett a Crohn-betegség kezelésében is teszteli a készítményt, ami
egy több milliárd dolláros piac felé nyithat utat a vállalat számára a gyulladásos bélbetegségek területén.
A céget korábban sokan felvásárlási célpontként emlegették, és meg nem erősített piaci pletykák szerint a nagy gyógyszergyártók is figyelték a Marc de Garidel vezérigazgató által vezetett klinikai fázisban lévő biotechnológiai vállalatot.
Az Abivax árfolyama jelenleg 28 százalékos mínuszban, 2025 október óta nem látott mélyponton van.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről
Túl nagy a kontinens technológiai függősége.
Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek
Interjút adott egy német politikatudományi lapnak.
Éves szinten több százezer forintos veszteséget is okozhatnak a vállalkozásoknak a fiókban felejtett SIM kártyák
A Yettel új, hibrid üzleti tarifacsomagja a láthatatlan költségek elkerülését támogatja.
Nagy bejelentést tett a jövőjéről Stephen Curry: "életre szóló partnerséget" kötött a sztárkosarazó
"Ez nagyobb, mint egy cipőszerződés".
Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa
Egyre többen figyelmeztetnek, hogy most kell odacsapni Moszkvának.
Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag
Pár hónapon belül elkészülhet az új vakcina.
Gigantikus tőkebevonás jön az Alphabetnél, Buffették is beszállnak az AI-versenybe
80 milliárd dolláros részvénykibocsátást jelentettek be.
Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában
Különleges hadiipari ökoszisztéma épül.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?