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Egyetlen mutató döntheti el, ki nyeri az AI-versenyt
Befektetés

Egyetlen mutató döntheti el, ki nyeri az AI-versenyt

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A Perplexity vezérigazgatója szerint a mesterségesintelligencia-piacon az a vállalat győzedelmeskedik majd, amelyik a lehető legnagyobb gazdasági értéket képes kiaknázni az AI által felhasznált energiából, miközben optimális egyensúlyt teremt a pontosság, a válaszidő, a költségek, az adatvédelem és az intelligenciaszint között - jelentette a Cnbc.

Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a jövőben az a vállalat kerül a csúcsra,

amelyik a "legtöbb értéket tudja előállítani wattonként és felhasználónként".

Véleménye szerint az a szereplő válik a piac hosszú távú nyertesévé, amelyik a legsikeresebben optimalizálja ezt az összetett célrendszert, és végső soron ez a képesség határozza majd meg a legmagasabb piaci értékelést is.

A Perplexity egyre nagyobb hangsúlyt fektet az ágensalapú mesterséges intelligenciára, vagyis az olyan rendszerekre, amelyek az egyszerű kérdés-válasz interakciókon túlmutató, összetettebb feladatok végrehajtására is alkalmasak. A vállalat februárban mutatta be a Perplexity Computer nevű ágenst, amely képes hosszabb futásidejű, bonyolult munkafolyamatokat is önállóan elvégezni.

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Figyelem: egészen elképesztő céláremelés jött erre a részvényre!

A vállalat szerdán bejelentette, hogy a Personal Computer terméke mostantól a Microsoft Windows operációs rendszeren is elérhetővé válik. Az AI-ágens így közvetlenül tud kapcsolódni az olyan alkalmazásokhoz, mint a Word vagy az Outlook, valamint hozzáférhet a felhasználó eszközén tárolt fájlokhoz is.

A Perplexity ugyanakkor egyre élesebb versennyel néz szembe, hiszen

az OpenAI, az Anthropic és a Google egyaránt hatalmas erőforrásokat mozgósít saját AI-ágenseinek fejlesztésére.

A Perplexity legutóbbi ismert piaci értékelése 20 milliárd dollár volt, ami messze elmarad az Anthropic közel 1000 milliárd dolláros, valamint az OpenAI nagyjából 850 milliárd dolláros értékétől. Az Anthropic egyébként ezen a héten nyújtotta be bizalmas tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban.

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