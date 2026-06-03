Figyelmeztetnek a profik: durván túlárazott lehet a SpaceX!

A minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésének ígérkező tranzakciója során a SpaceX a hírek szerint 75 milliárd dolláros tőkebevonást tervez, 1750 milliárd dolláros cégérték mellett. A Morningstar hétfőn közzétett elemzésében ezzel szemben

mindössze 780 milliárd dollárra becsülte a vállalat diszkontált cash flow-alapú értékét,

ami nagyjából 48 százalékkal elmarad a SpaceX zárt körű piacokon mért 1500 milliárd dolláros értékelésétől.

Az elemzők különösen a vállalat xAI nevű részlegét tartják kockázatosnak, mivel a mesterséges intelligenciával foglalkozó üzletág jövedelmezőségét illetően rendkívül bizonytalanok a kilátások, a hosszú távú versenyelőny pedig nehezen meghatározható. Véleményük szerint az xAI a komoly értékrombolás kockázatát hordozza magában.

A SpaceX legutóbbi negyedéves gyorsjelentése 4,28 milliárd dolláros nettó veszteségről számolt be, miután a vállalat 2025-ben összesen 4,94 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el. A Starlink műholdas internetszolgáltatás 3,26 milliárd dolláros negyedéves bevételével a teljes árbevétel 69 százalékát adta, és ez a cég egyetlen nyereséges szegmense. Eközben az űripari üzletág 619 millió, a mesterséges intelligenciával foglalkozó részleg pedig 2,5 milliárd dolláros működési veszteséget termelt. A vállalat az S-1 jelű tőzsdei tájékoztatójában elismerte, hogy működése korábban is veszteséges volt, és a jövőben sem garantált a nyereségesség elérése.

A Morningstar ennek ellenére úgy véli, hogy

a részvényárfolyam a kibocsátást követően rövid távon emelkedhet,

mivel az alacsony kezdeti közkézhányad, a befektetési bankok támogató fellépése, a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti erős kereslet, valamint a tőzsdére lépés után mindössze 15 kereskedési nappal várható Nasdaq-100 indexbe való bekerülés egyaránt felfelé hajthatja a jegyzést.

Az AJ Bell piaci elemzője, Dan Coatsworth arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1750 milliárd dolláros cégérték 67-szeres árbevétel-arányos árazási mutatót jelentene (P/E), ami a háromszorosa az Nvidia hasonló mutatójának. Coatsworth szerint ez a szint komoly kockázatot jelent a további növekedés szempontjából.

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