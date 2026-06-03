Kiszivárgott: történelmi lépésre készül Elon Musk, sosem látott összegért viheti tőzsdére az űrvállalatát

Elon Musk vállalata, a SpaceX rendkívül szokatlan lépésekkel készül a tőzsdére, ugyanis a részvények árát már a befektetői tájékoztató, azaz a roadshow előtt rögzítette. Az 1750 milliárd dolláros tervezett cégérték ráadásul minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetését vetíti előre.

A rakétagyártással és műholdas kommunikációval foglalkozó társaság részvényenként

135 dolláros áron 555,6 millió darab papírt tervez értékesíteni, amivel 75 milliárd dolláros forráshoz jutna

– értesült a Reuters egy, az ügyletet jól ismerő forrástól. Maga az árképzés módszere is rendkívül szokatlan, hiszen a tőzsdére készülő vállalatok általában egy ársávot határoznak meg, amelyet a befektetői kereslet alapján finomítanak a könyvépítési folyamat során. A SpaceX ezzel szemben

fix árat szabott meg, még mielőtt csütörtökön elindította volna a befektetői bemutatókat.

Musk több szempontból is átírja az elsődleges nyilvános kibocsátások játékszabályait. A vállalat a felkínált mennyiség akár 30 százalékát is a kisbefektetőknek tarthatja fenn, ami rendkívül magas aránynak számít, és egyértelműen Musk elkötelezett rajongótáborára épít. A tranzakció kizárólag elsődleges kibocsátás lesz, ami azt jelenti, hogy a teljes befolyó összeg a céghez kerül, a jelenlegi tulajdonosok pedig nem adhatnak el a papírjaikból. Maga Musk 366 napos értékesítési tilalmat vállalt, ezzel is bizonyítva hosszú távú elkötelezettségét a leendő befektetők felé.

A SpaceX értékelése nagyrészt olyan technológiákra és piacokra támaszkodik, amelyek jelenleg még nem is léteznek, a marsi misszióktól kezdve az űrben keringő, napenergiával működő mesterségesintelligencia-adatközpontokig. A vállalat ráadásul az idén egyesült Musk xAI nevű startupjával, amely a Grok chatbot fejlesztéséért felelős. A tőzsdei bevezetésből származó forrásokat a mesterségesintelligencia-számítási kapacitások bővítésére és a műholdas infrastruktúra fejlesztésére fordítanák.

Az 1750 milliárd dolláros célérték azonban korántsem számít magától értetődőnek. A Morningstar júniusi elemzésében mindössze 780 milliárd dollárra taksálta a SpaceX értékét, ami 48 százalékkal elmarad a jelenlegi zártkörű piaci értékeléstől. Az elemzőház szerint a cégérték túlnyomó részét a Starlink műholdas üzletág adja, amely a bevételek, a profit és a növekedés fő motorja. A 2025-re jelzett 18,67 milliárd dolláros árbevétellel számolva a vállalat árbevétel-arányos értékeltsége, azaz P/S rátája 93,7-szeres lenne. Összehasonlításképpen a Rocket Lab 118-szoros, a Palantir 81-szeres, míg a Tesla közel 17-szeres szorzón forog a tőzsdén. Ráadásul a SpaceX három üzletágából kettő veszteséges, így a cég nettó eredménye a 2024-es 791 millió dolláros nyereség után 2025-ben várhatóan 4,94 milliárd dolláros veszteségbe csap át.

A társaság vállalatirányítási struktúrája szintén óvatosságra intheti a befektetőket, hiszen a többosztályú részvénystruktúra miatt a szavazati jogok szinte teljes egészében Musk és egy szűk bennfentes kör kezében összpontosulnak. A SpaceX a Nasdaq tőzsdén kereskedne az SPCX kód alatt, a papírok bevezetését pedig június 12-re tervezik. A kibocsátás főszervezői a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a BofA Securities, a Citigroup és a J.P. Morgan lesznek. A SpaceX piacra lépését később az OpenAI és az Anthropic is követheti, így a három technológiai óriás együttesen közel 4000 milliárd dollárnyi piaci tőkésítéssel gazdagíthatja a nyilvános piacokat.

Forrás: Reuters

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