Korszakalkotó döntést hozott az amerikai óriásbank: megnyitják a kapukat az AI-ügynökök előtt

A Morgan Stanley által foganatosított változás lényege, hogy

az ügyfelek autonóm AI-ágensei közvetlenül kérhetnek majd le adatokat és elemzéseket

a bank ShareWorks és Equity Edge elnevezésű részvény-adminisztrációs rendszereiből, megkerülve a hagyományos, emberi felhasználóknak tervezett felületet. Mark Mitchell, a Morgan Stanley at Work termékvezetője úgy véli, hogy a vállalati ügyfelek a jövőben már be sem jelentkeznek majd ezekre a platformokra, hanem a saját munkaállomásaikon futó, ágensalapú AI-eszközökkel lépnek kapcsolatba a banki rendszerekkel.

A pénzintézet néhány ügyfél számára már biztosította a korai hozzáférést, jövőre pedig mind a 3400 vállalati partnerére ki szeretné terjeszteni a szolgáltatást. Bár a versenytársak, például a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs is alkalmaznak már házon belül AI-ágenseket többek között kódírásra, azt még nem jelentették be, hogy a külső ágensek előtt is megnyitnák a rendszereiket.

A Morgan Stanley a részvényalapú javadalmazási programok adminisztrációjának látszólag száraz területét az elmúlt években a vagyonkezelési üzletág stratégiai ügyfélszerzési csatornájává alakította át. A 2019-es Solium Capital és a 2020-as E-Trade felvásárlásával létrejött divízió az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közel felét, valamint a tíz legnagyobb unikornis startup közül nyolcat szolgálja ki. A stratégia lényege, hogy a munkavállalói részvényprogramok kezelésével a bank a dolgozókat a vagyonuk gyarapodásával párhuzamosan privátbanki vagy tanácsadói ügyfelekké alakíthatja át. Áprilisban a cég vezetői már 1,2 billió dollárnyi olyan ügyfélvagyonról számoltak be, amelyet ezen a munkahelyi csatornán keresztül vontak be.

A vállalati ügyfeleknek szóló AI-ajánlat egyértelmű, hiszen a gyorsan növekvő technológiai és biotechnológiai cégek egyre összetettebb részvényprogramokat szeretnének működtetni anélkül, hogy bővíteniük kellene a HR-osztályuk létszámát. Az AI-ágensek ezeket a feladatokat emberi beavatkozás nélkül is képesek elvégezni. Házon belül hasonló a logika, ugyanis a Morgan Stanley az ágensalapú AI segítségével a saját szolgáltatásait, például az ügyfélszolgálatot, az adminisztrációt és a vagyonkezelési értékesítési csatornákat szeretné skálázni anélkül, hogy több ezer új alkalmazottat kellene felvennie.

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