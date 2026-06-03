Megszólalt az Alteo az Éltex-ügyben

Az Alteo Circular Kft. (korábbi nevén Éltex Kft.) 2025-ös beszámolójából kiderült, hogy a hulladékgazdálkodási társaság jelentős veszteséget termelt, miközben saját tőkéje egy év alatt 12,7 milliárd forintról 3 milliárd forint alá csökkent. A Telex korábbi cikke szerint a problémák miatt sok kisbefektető úgy véli, hogy az Alteo jelentősen túlfizette a Tiborcz István üzleti körétől megvásárolt céget, amelyért végül 18,9 milliárd forintot fizetett. A cikk szerint a társaságnál utólag jelentős értékhelyesbítésekre, készletleértékelésekre és korábbi évek könyvelési hibáinak korrekciójára volt szükség, ami komoly kérdéseket vetett fel az akvizíció előkészítésével kapcsolatban.

Az Alteo most tőzsdei közleményben reagált a felvetésekre. A társaság hangsúlyozta, hogy minden akvizícióját független külső szakértők bevonásával készíti elő, és az Éltex felvásárlása során is részletes átvilágítást és cégértékelést végeztek. A vállalat szerint a Telex által említett többmilliárd forintos értékhelyesbítések olyan pénzügyi kimutatásokat érintenek, amelyek még az előző tulajdonosok idején készültek, az Alteo ezek összeállításában nem vett részt.

A társaság álláspontja szerint ezek a korrekciók nem érintik közvetlenül az akvizíció mögött álló üzleti logikát, mivel az Alteo továbbra is jelentős növekedési potenciált lát a körforgásos gazdálkodásban, amelynek egyik kulcsszereplője lehet az országos lefedettséggel és jelentős ügyfélállománnyal rendelkező Alteo Circular.

A vita középpontjában az áll, hogy a korábbi Éltex beszámolójában több milliárd forintos leírások jelentek meg. Ezek között szerepelt egy környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt salgótarjáni ingatlan mintegy 4 milliárd forintos leértékelése, további ingatlanok értékvesztése, mintegy egymilliárd forintos készletleírás, valamint egy Tiborcz-közeli vállalkozással szembeni követelés leírása is. Emellett a társaság több korábbi évet érintő jelentős könyvelési hibát is feltárt, amelyek miatt úgynevezett háromoszlopos beszámolót kellett készítenie. A Telex szerint mindez azt a benyomást keltette a befektetők egy részében, hogy az Alteo a valós értékénél jóval drágábban vásárolta meg a céget.

Az Alteo ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az adásvételi szerződés számos olyan védelmi mechanizmust tartalmaz, amely lehetővé teszi a vevő számára különböző szavatossági, kártérítési vagy kártalanítási igények érvényesítését. A társaság szerint a tranzakció pénzügyi lezárása még nem fejeződött be teljesen, így a vételár esetleges korrekciója is napirenden lehet. A vállalat közölte, hogy folyamatosan vizsgálja az igényérvényesítési lehetőségeket, és már volt olyan eset, amikor követelést jelentett be az előző tulajdonossal szemben, amelyet az vita nélkül teljesített is. Az Alteo azt ígéri, hogy a tranzakcióval kapcsolatos további fejleményekről a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően tájékoztatni fogja a befektetőket.

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