Minden elemző vételre ajánlja ezt a részvényt, nagy fantázia lehet benne

A következő hónapok egyik legérdekesebb kérdése az lehet a tőzsdéken, hogy a piac mely vállalatokat kezdi el újraárazni a nagyon gyorsan változó iparági kilátások miatt.
Találtunk egy részvényt, amelynél az elemzők éppen most léptek, a célárak emelkednek, az elemzői konszenzus pedig egyértelmű: vétel. Mostani elemzésünkben ezt a papírt nézzük meg közelebbről.
A szóban forgó részvény nem más, mint
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