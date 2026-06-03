Nagy dobásra készül az MG Európában, saját gyárat épít

Történelmi lépésre szánta el magát az MG. A vállalat bejelentette, hogy
első európai gyártóüzemét a spanyolországi Galíciában hozza létre, mintegy 200 millió eurós beruházással.
A projekt a márka „Európában, Európáért” stratégiájának egyik legfontosabb eleme, amelynek célja, hogy az MG közelebb vigye a fejlesztést, a gyártást és az ellátási láncot az európai vásárlókhoz.
A gyár a tervek szerint 2028-ban kezdi meg működését, éves kapacitása pedig elérheti a 120 ezer járművet.
A beruházás közvetlenül és közvetve több mint 2000 munkahelyet teremthet Európában.
Az MG szerint az új létesítmény nem csupán összeszerelő üzem lesz. A vállalat egy olyan integrált ipari központot hoz létre, amelyben a kutatás-fejlesztés, a fejlett gyártástechnológia, a kulcsfontosságú alkatrészek beszerzése és az intelligens logisztikai rendszerek is helyet kapnak. A cél egy teljesen összekapcsolt európai gyártási és fejlesztési ökoszisztéma kialakítása.
A vállalat ezzel párhuzamosan szorosabb együttműködést kíván kialakítani európai technológiai partnerekkel, kutatóintézetekkel és helyi beszállítókkal. A fejlesztések fókuszában többek között a következő generációs akkumulátortechnológia, az intelligens mobilitási rendszerek és a tiszta energiával kapcsolatos megoldások állnak.
A bejelentés időzítése sem véletlen. Az Európai Unió 2035-től gyakorlatilag zéró emissziós újautó-piacot kíván létrehozni, ami jelentős átalakulás elé állítja az autóipart. Az MG szerint a helyi gyártás és a folyamatos kutatás-fejlesztési beruházások révén hatékonyabban tudja támogatni az elektromos és hibrid mobilitás térnyerését Európában.
A vállalat az elmúlt időszakban több fontos technológiai fejlesztést is bemutatott. Ezek közé tartozik a szilárdtest-technológiát alkalmazó fél-szilárdtest akkumulátor, valamint a Hybrid+ és plug-in hibrid hajtásláncok új generációja.
Az MG növekedése az európai piacon az elmúlt években látványos volt. A márka idén ünnepelte az egymilliomodik Európában átadott autóját, miközben anyavállalata világszerte már több mint 100 millió ügyfélnek adott át járművet. Az MG jelenleg 34 európai országban van jelen, több mint 1300 márkakereskedő partnerrel.
A modellpaletta is folyamatosan bővül. A közelmúltban érkezett az MG4 EV Urban, az MGS9 Plug-in Hybrid hétüléses SUV, valamint az MGS5 EV, az MGS6 EV és az MG HS Hybrid+ modellek. A márka technológiai zászlóshajója továbbra is az MG Cyberster elektromos roadster.
William Wang, az MG UK és Európa ügyvezető igazgatója szerint a vállalat nem csupán követi az autóipar átalakulását, hanem aktívan alakítani is szeretné azt. Hozzátette, hogy a helyi gyártási és fejlesztési kapacitások bővítésével az MG célja egy versenyképesebb, innovatívabb és fenntarthatóbb európai autóipari ökoszisztéma kialakítása.
Az 1924-ben alapított MG az elmúlt években Európa egyik leggyorsabban növekvő autómárkájává vált. A vállalat szerint 2025-ben az európai értékesítések meghaladták a 300 ezer darabot, miközben az ügyfeleket 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia védi.
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