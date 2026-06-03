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Sofőr nélkül közlekednek a Tesla robotaxijai, kiterjesztették a szolgáltatást
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Sofőr nélkül közlekednek a Tesla robotaxijai, kiterjesztették a szolgáltatást

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Újabb mérföldkőhöz érkezett a Tesla önvezető stratégiája, a vállalat bejelentette, hogy felügyelet nélküli robotaxi-szolgáltatását immár Austin teljes nagyvárosi térségére kiterjeszti. Elon Musk szerint az év végére az Egyesült Államok több részén is megjelenhetnek az emberi felügyelet nélkül közlekedő önvezető autók, írja a Reuters.

A Tesla szerdán közölte, hogy

felügyelet nélküli robotaxi-szolgáltatása már Austin teljes nagyvárosi térségében elérhető.

Az elektromosautó-gyártó ezzel újabb lépést tesz afelé, hogy az önvezető fuvarmegosztás a jövőben a vállalat egyik legfontosabb üzletágává váljon.

A robotaxi-program és a Full Self-Driving (FSD) önvezető rendszer szélesebb körű elterjesztése kulcsszerepet játszik a Tesla növekedési stratégiájában. Elon Musk az elmúlt években egyre inkább az elektromos autógyártás helyett a mesterséges intelligenciára, a robotikára és az autonóm közlekedésre helyezte a hangsúlyt, arra számítva, hogy a jövőben ezek jelenthetik a vállalat legfontosabb bevételi forrásait.

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A szolgáltatás Austinban már közel egy éve működik, ugyanakkor a felhasználók időnként még mindig 30 percnél hosszabb várakozási időkről számolnak be. A városi hatóságok korábbi prezentációja szerint a Tesla jelenleg körülbelül 50 robotaxit üzemeltet a városban. Ez továbbra is jelentősen elmarad a piacvezető Waymo flottájától, amely az Alphabet tulajdonában áll, és több mint 250 önvezető járművel van jelen ugyanazon a piacon.

Musk májusban arról beszélt, hogy a biztonsági sofőr nélküli önvezető autók még az idén sokkal szélesebb körben elterjedhetnek az Egyesült Államokban. A Tesla áprilisban már azt is bejelentette, hogy Austin mellett Dallasban és Houstonban is elindítja robotaxi-szolgáltatását.

A Tesla árfolyama ma stagnál, idén 6 százalékot esett.

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Címlapkép forrása: Tim Goessman/Bloomberg via Getty Images

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