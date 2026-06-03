Újabb haladékot kér a Mol a szerb olajcég felvásárlásához

További egy hónapot kér a Mol az amerikai hatóságoktól, hogy lezárhassa a szerb NIS olajvállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat, írja a Reuters. A tranzakció kulcsfontosságú lehet nemcsak a magyar olajcég regionális terjeszkedése, hanem Szerbia energiaellátása szempontjából is, mivel a NIS üzemelteti az ország egyetlen olajfinomítóját.

A szerb energiaügyi miniszter bejelentése szerint

a Mol újabb 30 napos haladékot kért az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó OFAC-tól annak érdekében, hogy befejezhesse a tárgyalásokat a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről.

A magyar vállalat még januárban kötött kötelező érvényű megállapodást az orosz Gazpromnyefttel és a Gazprommal a szerb olajcégben meglévő, összesen 56,16 százalékos részesedés megvásárlásáról, a vételárat azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az ügyletet az nehezíti, hogy a NIS az Egyesült Államok szankciós intézkedéseinek hatálya alá került az orosz tulajdonosi háttér miatt. Washington az ukrajnai háborút követően fokozatosan próbálja kiszorítani az orosz szereplőket az energetikai szektorból, ennek részeként pedig azt várja el, hogy a Gazprom Nyeft megváljon szerbiai érdekeltségétől. A Mol korábban már kapott egy kéthetes hosszabbítást a június 6-i határidő előtt, most azonban további egy hónapra lenne szüksége a tárgyalások lezárásához. A szerb energiaügyi miniszter szerint a NIS maga is újabb haladékot kérhet az amerikai hatóságoktól, mivel a vállalat működését lehetővé tevő engedély június 16-án jár le.

A tranzakció jelentőségét növeli, hogy a NIS stratégiai fontosságú vállalat Szerbiában. A társaság működteti az ország egyetlen olajfinomítóját Pancsován, emellett meghatározó szerepet játszik a szerb üzemanyag-ellátásban. A szerb állam jelenleg közel 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, a fennmaradó rész kisebbségi részvényesek kezében van. A megállapodás lezárásához nemcsak az amerikai hatóságok jóváhagyására van szükség, hanem Belgrádnak és a Molnak a vállalat jövőbeni működéséről is meg kell állapodnia.

A történet előzménye, hogy az Egyesült Államok tavaly ősszel jelentette be az orosz energiaszektor elleni újabb szankciós csomagját, amely a Gazpromnyeft külföldi érdekeltségeit is érintette. A NIS különösen érzékeny pontnak számít, mivel Szerbia hagyományosan szoros energetikai kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ugyanakkor az ország energiaellátásának biztonsága miatt a szerb kormány számára kiemelten fontos a vállalat zavartalan működése. Az elmúlt hónapokban ezért több alkalommal is ideiglenes mentességet kapott a társaság az amerikai hatóságoktól.

A Mol számára a felvásárlás stratégiai szempontból is jelentős lépés lenne. A magyar olajvállalat az elmúlt években következetesen építette regionális jelenlétét a közép-kelet-európai energiapiacon, és a NIS megszerzésével tovább erősíthetné pozícióit a Balkánon. Az ügylet emellett újabb finomítói és kiskereskedelmi kapacitásokat adna a csoporthoz egy olyan időszakban, amikor az európai energiapiacot továbbra is az orosz energiahordozókról való leválás és az ellátásbiztonság kérdései alakítják.

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