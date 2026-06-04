Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Eseménydúsan telt a május a hazai részvénypiacon, számos vállalat közzétette első negyedéves számait, amelyeket természtesen az elemzők is értékeltek. Ennek köszönhetően a hónap nem csak a blue chipek szempontjából volt mozgalmas, hanem a hazai midcapeknél is láttunk több módosítást az ajánlásokban és a célárakban. Érdemes követni ezeket az elemzéseket, hiszen fontos iránymutatást adhatnak azzal kapcsolatban, hogy mit lehet várni a hazai részvényektől.

Blue chipek

Természetesen a legnagyobbal érdemes kezdeni, az OTP újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, pedig első ránézésre nem tűnt erősnek a negyedév. A profit alaposan visszaesett, főként a magyar alaptevékenységben, nem véletlenül, a bankot rekordközeli adóterhek sújtották. Az alapfolyamatok viszont nagyon erősek, szépen nőnek az állományok, kúsznak felfelé a marzsok, egészséges a hitelportfólió. Az orosz bank most is nagyot ment, de az üzbég is szép profitot szállított. Összességében az állami terhek ellenére erős volt a negyedév, a menedzsment megerősítette az egész éves célokat.

Rendszeresen összegyűjtjük, hogy milyen friss célárak és ajánlások érkeztek a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekre. A cél az, hogy egy helyen lehessen látni, mely papíroknál lettek optimistábbak vagy éppen óvatosabbak az elemzőházak, hol látnak érdemi felértékelődési potenciált, és mely részvényeknél kezdhetett el elszakadni az aktuális árfolyam az elemzői várakozásoktól.

Az elemzők sem hagyták szó nélkül a friss számokat, a Goldman Sachs érdekes módon még a gyorsjelentés előtt, május 4-én 53 100 forintra emelte a célárát, majd május 21-én egy újabb elemzéssel jeletkezett, amiben rögtön vissza is vágta a célárat 52 500 forintra. Ez még a csökkentés ellenére is a legmagasabb célár jelenleg az OTP részvényére, a Goldman ajánlása pedig továbbra is vétel. Az Oddo BHF is a negyedéves számokat követően adott ki új elemzést, és 35 000 forintról 42 200 forintra emelte az OTP-re vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges. A Concorde szintén friss célárral jelentkezett, 51 100 forintra várják a papírt, az ajánlásuk pedig továbbra is vétel.

A Refinitiv adatbázisa szerint az OTP-t követő elemzők célárainak átlaga 42 771,4 forinton alakul. Ez a legutóbbi záróárfolyamhoz képest minimális, 2,1 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre megtartotta az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

A jelentés után érkeztek is az elemzések, a ODDO BHF például 500 forinttal megemelte a Mol részvényeire vonatkozó célárát, de az új, 3600 forintos célár még mindig elmarad az árfolyamtól, az ajánlás pedig eladás. Optimistább hangnemet ütött meg a svájci UBS, amely 4 500 forintról 5 100 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást pedig tartásról vételre módosította. A UBS elemzője szerint a Mol esetében az első negyedév jelenthette az idei mélypontot, ezért a gyenge negyedéves eredmény ellenére javuló kilátásokat lát a társaságnál. Szintén nagyot emelt a Molra vonatkozó célárán az Erste is májusban, egészen pontosan 2715 forintról 4260 forintra, az ajánlását pedig eladásról tartásra módosította. A Wood ugyancsak optimistább lett, 3730 forintra emelte a célárat, az ajánlását pedig tartásról vételre módosította. A legmagasabb célárat a Molra a Morgan Stanley határozta meg, amely 4504 forintra emelte a várakozását, bár továbbra is tartásra javasolja a részvényt.

Az elemzők szerint nem sok tér maradhatott a Mol előtt az emelkedésre, ugyanis a Refintiv adatbázisában szereplő célárak átlaga 4007 forint, ami mindössze 1 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamszintnél.

A Richter is közzétette múlt hónapban első negyedéves számait, amelyekből kiderült, hogy a dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, ami az elemzőket is meglepte, a bevétel és a bruttó fedezeti is alulmúlta a várakozásokat. A cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

A Richter gyorsjelentését követően több elemző is lépett, az Erste megemelte a célárát 13 145 forintra, felhalmozás ajánlással. A Jefferies elemzője szintén emelt, így már 15 095 forintra várja a részvényt, ami a jelenleg elérhető legmagasabb célár - az elemzőház vételt javasol. A HSBC ezzel szemben 100 forinttal 13 200 csökkentette a Richterre vonatkozó célárát és vételről tartásra minősítette le a papírt. A Santander ugyancsak 100 forinttal vágott, így 12 400 forintra várja a részvényt, az ajánlása pedig továbbra is tartás.

A Refintiv adatbázisa alapján a Richter részvényére szóló elemzői célárak átlaga jelenleg 12 979 forinton áll, ami 3,3 százalékkal haladja meg a legutóbbi záróárfolyamot.

Bár csökkent az első negyedévben a Magyar Telekom bevétele év/év alapon, az eredmények azonban minden főbb soron növekedtek, a marzsok javultak, és az elemzői várakozásokat is felül tudták teljesíteni. A menedzsment frissítette 2026-os célkitűzéseit, a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA AL és az osztalék alapját képező módosított nettó eredményre optimistább most a cég, mint 3 hónappal ezelőtt. A cég ráadásul bejelentette az inflációkövető díjkorrekció újbóli bevezetését.

Többek között a Concorde is értékelte a Magyar Telekom számait, az elemzőház 2690 forintról 2800 forintra emelte a célárát, és továbbra is vételt ajánl. Az Erste és az HSBC is górcső alá vette a friss számokat, azonban egyik sem változtatott a március-áprilisban kiadott célárán és ajánlásán. A Erste 2380 forintra, az HSBC pedig 2250 forintra várja a Magyar Telekomot, mindkét cég tartást javasol. Ugyan ez már éppen átlóg júniusba, de a legmagasabb célárat az ODDO BHF határozta meg a Magyar Telekomra, 2090 forintról 3300 forintra emelte várakozásait a német-francia pénzügyi vállalat.

A Refinitiv adatbázisa szerint jelenleg a hazai blue chipek közül a Magyar Telekomban látják a legkevesebb lehetőséget az elemzők, hiszen a célárak átlaga 2543 forint, ami 7,5 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál.

Midcapek

Az Alteo első negyedéves számait MBH értékelte, az elemzőház megtartotta 5521 forinton a célárát, továbbra is vételt ajánlva. A célár több mint 68 százalékkal meghaladja a jelenlegi árfolyamszintet. Az Erste ehhez képest már kevésbé volt optimista, a gyengére értékelt évkezdés után felülvizsgálat alá helyezte mind az ajánlást, mind pedig a célárat.

Az AutoWallis az első negyedévben az operatív javulás ellenére nettó veszteséget jelentett, részben az egyszeri tételek miatt, beleértve a kedvezőtlen árfolyamhatásokat, valamint az újonnan indított márkák, kereskedések és üzletfejlesztések induló időszakot terhelő kezdeti költségeit. A számokra reagálva, és a modellfrissítést követően célárat csökkentett, de továbbra is vételre ajánlja az AutoWallis részvényeit a Concorde, a 12 havi célárat a korábbi felülvizsgálat (és az azt megelőző 200 forintos célár) után 180 forintban határozta meg. A céget követő többi elemző nem változtatott a modelljét, az Erste megtartotta 202 forintos célárát és vételi ajánlását. Hasonlóan tett az OTP is, fenntartotta 198 forintos célárát, vételi ajánlás mellett. Az MBH is véleményt mondott a friss számokról, de nem érezték indokoltnak a modell frissítését, tekintve, hogy a negatív hatások jelentős részét átmenetinek tartják - a céláruk továbbra is 200 forint, az ajánlás pedig vétel.

Erősen indította az évet a DH Group, a vállalat az első negyedévben rekordközeli, több soron is történelmi csúcsot jelentő számokat közölt, miközben a növekedés motorja továbbra is a pénzügyi közvetítési üzletág volt. A Concorde a jelentés után közölte, hogy a számok összhangban voltak a várakozásaival, így nem változtatott 1640 forintos célárán és vételi ajánlásán. A Wood ugyancsak véleményt mondott a DH Groupról, kedvezően értékelte az évkezdést, de nem változtatott 1500 forintos célárán és vételi ajánlásán.

A Graphisoft Park is májusban jelentett, a számokat a Wood értékelte, az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt, a célár pedig 15 euró. Ez első ránézésre furcsán hathat, hiszen már az elemzés megjelenésekor, és most is a célár felett van az árfolyam. A kép azonban ennél árnyaltabb, a sztori középpontjában ugyanis elsősorban a kiugró osztalékhozam, a stabil működés és az északi fejlesztési területben rejlő opcionális felértékelődési lehetőség áll.

A Masterplasttal kapcsolatban optimistább lett az MBH a múlt hónapban, miután a cég az első negyedévben jelentősen javította működési mutatóit. Az MBH elemzésében 3348 forintra emelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja a részvényt. Az OTP ehhez képest már óvatosabb volt, és fenntartotta a korábbi 2723 forintos célárát, tartást javasolva.

Ritkán látni olyat, hogy egy Xtend piacon forgó papírra elemzés érkezik, azonban erre is volt példa a múlt hónapban. A Kalliwoda Research jelentős felértékelődési potenciált lát a Navigator Investments részvényeiben, a német elemzőház május eleji anyagában vételre ajánlja a papírt, a célárat pedig a korábbi 0,44 euró után 0,55 euróban határozta meg. Forintra átszámolva ez a jelenlegi árfolyamszint mellett 195,6 forintot jelent.

A Nyomda első negyedéves számait a Concorde értékelte, az elemzőház szerint a cég stabil alaptevékenységet mutatott az első negyedévben, ugyanakkor az angolai projekt teljesítésének lassulása érdemben visszafogta az árbevétel növekedését. A Concorde frissítette modelljét, és a korábbi 6725 forintos célárat 7650 forintra emelte. A nyáron kifizetendő 519 forintos osztalékkal együtt azonban a jelenlegi árfolyamon csak minimális hozampotenciált lát az elemzőház, ezért az ajánlás változatlanul semleges.

Az Erste a korábbi 15,3 euróról 17,2 euróra emelte a Shopper Park Plus célárát, a részvényt továbbra is vételre ajánlja. Az új előrejelzés már részben tartalmazza a vállalat frissített iránymutatását (beleértve a további akvizíciókat is), valamint a DCF modell paramétereinek módosítását (különösen az alacsonyabb kockázatmentes kamatlábakat, a magyar állampapír-hozamok elmúlt hetekben tapasztalt jelentős csökkenését követően).

A Waberer'st több elemzőház is követi, ezek sorra adták a friss értékeléseket az első negyedéves számokat követően. Az MBH az első negyedéves számok után is 7093 forintra várja a papírt vételi ajánlás mellett. A Concorde sem változtatott a célárán és az ajánlásán, 6560 forintos célár mellett vételt ajánlanak. Az elemzésben viszont kiemelik, hogy az értékelés még a Waberer's befektetői napja előtt született, ahol a menedzsment részletesebben is beszélt a számokról, és az előrejelzéséről - ezekre való tekintettel a Concorde a várakozásai újrakalibrálását, valamint modellfrissítést ígér. Végül az Equilor is górcső alá vette a Waberer'st, de egyelőre ők sem határoztak meg friss célárat, a felülvizsgálat továbbra is zajlik. Bár nincs célár és ajánlás az elemzésben, az Equilor azt írta, hogy a P/E alapú árazás alapján alulértékeltnek tartja a részvényt.

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