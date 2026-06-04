Bődületes részvényvásárlás a Magyar Telekomnál

A Magyar Telekom bejelentette, hogy 2026. június 3-án 5 692 980 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén fix ügyletek keretében.

A tranzakció 2739,61 forintos részvényenkénti átlagáron valósult meg,

vagyis a vásárlás összértéke nagyjából 15,6 milliárd forint volt.

A közlemény szerint a tranzakció a Magyar Telekom 2026. február 25-én és május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban történt, a részvényesek javadalmazása céljából.

A vásárlást követően a Magyar Telekom tulajdonában lévő saját részvények száma 19 931 382 darabra emelkedett.

A mostani lépés illeszkedik abba a részvényesi javadalmazási politikába, amelyben a társaság az osztalékfizetés mellett részvény-visszavásárlásokkal is juttat pénzt a befektetőknek. A Telekom legfeljebb 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg. Ehhez a szinthez most jóval közelebb került a társaság, jelenleg 29,7 milliárd forintnál jár.

A részvény-visszavásárlás a befektetők szempontjából azért fontos, mert csökkentheti a piacon lévő részvények számát, ezzel javíthatja az egy részvényre jutó mutatókat, és támaszt adhat az árfolyamnak is. A Magyar Telekom esetében a befektetői sztori az elmúlt időszakban egyre inkább a stabil működésről, az erős készpénztermelésről és a növekvő részvényesi kifizetésekről szólt.

A Magyar Telekom idén a legjobban teljesítő blue chip a magyar tőzsdén, év elejéhez képest már 50,5 százalékot emelkedett, míg a BUX 21,3 százalékkal került feljebb.

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