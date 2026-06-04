Eszméletlen szárnyalásban a világ legnagyobb ETF-je, és csak most kezdődhet az igazi rakétázás

A VOO szerdán érte el ezt a mérföldkövet, miután a kezelt vagyona 2022 óta a négyszeresére növekedett. Az alap tavaly előzte meg az addigi rekordert, a State Street által kezelt rivális SPY-t. A növekedésben a részvénypiacok szárnyalása és az erőteljes tőkebeáramlás egyaránt szerepet játszott, miközben a befektetők igyekeznek kivenni a részüket a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények ralijából.

A Vanguard alapja mindössze 0,03 százalékos teljes költséghányaddal (TER) működik, miközben a SPY 0,0945 százalékos díjat számít fel.

A VOO-ba idén eddig beáramlott több mint 60 milliárd dollár is jól mutatja, hogy az ETF-befektetők még a rendkívül alacsony díjak mellett is rendkívül árérzékenyek.

Az indexkövető alapok térnyerése azért is rendkívül aktuális, mert idén három hatalmas tőzsdei bevezetés (IPO) is várható. Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX júniusban tervez piacra lépni, és a tervek szerint mintegy 75 milliárd dollárnyi tőkét vonna be 1750 milliárd dolláros cégérték mellett. Eközben az Anthropic egy több mint ezermilliárd dollár értékű tőzsdére lépést készít elő, a nemrégiben 852 milliárd dollárra értékelt OpenAI pedig hamarosan benyújtja a tőzsdei regisztrációhoz szükséges dokumentumokat.

Az indexszolgáltatók új, gyorsított felvételi szabályainak köszönhetően az újonnan bevezetett részvények a korábbinál sokkal gyorsabban bekerülhetnek a Wall Street vezető indexeibe. Az S&P Dow Jones Indices a múlt héten fejezte be azt a piaci konzultációt, amelynek eredményeként

az S&P 500 indexbe történő bekerülés kötelező várakozási ideje egy évről mindössze hat hónapra rövidülhet.

Egy ilyen döntés automatikusan több milliárd dolláros keresletet teremtene a passzív indexkövető alapok részéről.

Rob Arnott, a Research Affiliates alapítója kifejtette, hogy a túlzottnak tartott cégérték ellenére is részt kíván venni a SpaceX első nyilvános részvénykibocsátásában. Ennek oka, hogy a passzív indexkövető alapok a tőzsdei bevezetés után kénytelenek lesznek megvásárolni a papírokat, ráadásul már nem a kibocsátási áron, hanem a kereslet által felhajtott árfolyamon. A stratégia lényege tehát az, hogy a befektetők a kibocsátáskor vásárolnak, majd értékesítik a részvényeket, amint az S&P felveszi azokat az index kosarába.

A VOO és a hagyományos befektetési alap formájában működő testvére együttesen már több mint 1600 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek. A Morningstar adatai alapján ez a világ második legnagyobb alapkonstrukciója, amelyet csak a szintén a Vanguard által kezelt, 2200 milliárd dolláros összvagyonú Total Stock Market alap előz meg. A Strategas Asset Management elemzői szerint az egyetlen olyan ETF, amely a jövőben megelőzheti a VOO-t, a BlackRock által kezelt IVV lehet, elsősorban az alapkezelő kiterjedt modellportfólió-szolgáltatásának köszönhetően.

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