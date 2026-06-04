Hiába kaszált milliárdokat az amerikai chipóriás, a befektetőknek ez sem volt elég

A chipgyártó 22,2 milliárd dolláros bevételt ért el, ami elmaradt a 22,3 milliárd dolláros elemzői várakozástól, miközben az egy részvényre jutó korrigált eredmény 2,44 dollár lett, szemben a 2,40 dolláros konszenzussal.

Éves alapon így is erőteljes, 48 százalékos bevételnövekedésről beszélhetünk, a nettó eredmény pedig 88 százalékkal, 9,31 milliárd dollárra ugrott.

A Broadcom növekedését továbbra is elsősorban az egyedi AI-chipek iránti kereslet hajtja. A vállalat olyan technológiai óriásoknak segít saját chiparchitektúrákat fejleszteni, mint a Google, az Anthropic, a Meta vagy az OpenAI. Hock Tan szerint a Broadcomnak jelenleg hat meghatározó AI-chip ügyfele van, ezek adják a növekedés gerincét.

Az AI-bevétel éves alapon több mint duplázódott, 10,8 milliárd dollárra nőtt a negyedévben, a folyó negyedévre pedig a menedzsment már 16 milliárd dolláros AI-bevétellel számol. A teljes vállalati árbevételre vonatkozó előrejelzés is erős:

a Broadcom mintegy 29,4 milliárd dolláros bevételt vár, ami meghaladja a Wall Street 28,5 milliárd dolláros konszenzusát.

A félvezető üzletág 15,1 milliárd dolláros bevételt hozott, meghaladva a várakozásokat, míg az infrastrukturális szoftverüzletág 7,18 milliárd dolláros bevétele ugyan 9 százalékkal nőtt éves alapon, de elmaradt az elemzői konszenzustól.

A csalódást nem az AI-üzletág lassulása okozta, hanem az, hogy a piac ennél is ambiciózusabb kommunikációra számított. A részvény idén már közel 40 százalékot emelkedett, 2022 vége óta pedig csaknem kilencszeresére nőtt az árfolyam, így a befektetői várakozások rendkívül magasra kerültek.

Ennek hatására a Broadcom árfolyama mintegy 11 százalékot esett a szerdai zárást követően.

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