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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Befektetés

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
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Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon sincs egyértelmű irány, minimális elmozdulást mutat ma reggel a BUX.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 134 803 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 0,3 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll, eközben a Mol árfolyama 0,3 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben az AutoWallis és a Duna House indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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