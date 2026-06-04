Kitörés előtt ez az olcsó magyar részvény - Most érdemes nagyon figyelni!

A választás utáni zajok mérséklődésével egyre inkább kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok a magyar tőzsdén, a befektetők számára pedig kifejezetten biztató, hogy nem csak a nagypapírokban van most bőven fantázia. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy olcsó, de épp kitörésre készül.

Az áprilisi választási eufóriát májusban a profitrealizálás váltotta a magyar tőzsdén, ami nem is meglepő annak fényében, hogy több nagy hazai névben is gyorsan következett be nagy emelkedés.

Ebben a környezetben több izgalmas, nagy hozamlehetőséggel kecsegtető részvényt is azonosítottunk már. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk.

Ez az olcsó részvény nem más, mint