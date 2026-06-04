Mutatunk egy olcsó magyar részvényt - Most jöhet a kitörés!

Az áprilisi választási eufóriát májusban a profitrealizálás váltotta a magyar tőzsdén, ami nem is meglepő annak fényében, hogy több nagy hazai névben is gyorsan következett be nagy emelkedés.
Ebben a környezetben több izgalmas, nagy hozamlehetőséggel kecsegtető részvényt is azonosítottunk már. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk.
Ez az olcsó részvény nem más, mint
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