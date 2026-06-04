Veszélyes repedés a befektetési piacon: zárolták a kifizetéseket az óriási magántőkealapnál

A magánpiaci befektetések egyik legfontosabb növekedési története került nyomás alá: a Partners Group előbb európai, majd amerikai zászlóshajó-alapjánál is korlátozza a visszaváltásokat. A svájci alapkezelő szerdán közölte, hogy kifizetési limitet vezet be 8,6 milliárd dolláros európai flagship magántőkealapjánál, miután a visszaváltási igények a második negyedévben az alap értékének 9,8 százalékára ugrottak.

Az alap feltételei szerint a kifizetések negyedévente 5 százalékban maximálhatók.

Csütörtökre az is kiderült, hogy a társaság 16 milliárd dolláros amerikai Private Equity Master Fundjánál is hasonló lépés jöhet. Ennél az alapnál a visszaváltási kérelmek a nettó eszközérték mintegy 6 százalékát érték el, vagyis meghaladták az 5 százalékos küszöböt.

A Partners Group a vagyonos magánbefektetőknek szánt "félig likvid" magántőkealapok egyik úttörője volt. Ezek a konstrukciók úgy tették elérhetőbbé a magánpiaci befektetéseket, hogy időszakos visszaváltási lehetőséget kínáltak az alapvetően illikvid eszközosztályban.

Most éppen ez a modell került nyomás alá.

Ha túl sok befektető akar egyszerre kiszállni, az alapkezelőnek választania kell: vagy korlátozza a kifizetéseket, vagy eszközöket ad el kényszerhelyzetben. A Partners Group szerint a visszaváltási limit a hosszú távon bent maradó befektetőket védi. A cég közölte, hogy az európai alapnál májusban a visszaváltási kérelmek 62 százalékát teljesítették, júniusban azonban már korlátozás lép életbe. A harmadik negyedévben már ismét elérhető lehet az 5 százalékos limit.

Az elmúlt időszakban főként magánhitelalapoknál jelentek meg hasonló feszültségek: több nagy szereplő, köztük a Blue Owl, az Apollo Global Management és az Ares Management is korlátozott visszaváltásokat. A befektetőket leírások, vállalati csődök, a hitelezési standardokkal kapcsolatos gondok és egyes technológiai kitettségek miatt növekvő aggodalmak tették óvatossá.

A Partners Group szerint ez a "turbulencia" terjedt most át a magántőkealapokra is.

A fejlemény azért is kellemetlen, mert a magántőke elvileg még sérülékenyebb lehet stresszhelyzetben: csőd esetén a hitelezők előbb kapnak pénzt, mint a részvényesi pozícióban lévő tulajdonosok.

A Partners Groupra az erősödő verseny és a gyenge hozamok is nyomást helyeznek. Az európai alap a januári adatok szerint az előző négy évben mindössze 0,3 és 8,3 százalék közötti éves hozamot ért el, miközben a Blackstone-hoz és a KKR-hez hasonló óriások is egyre agresszívebben célozzák a vagyonos magánügyfeleket. A befektetők hevesen reagáltak:

a Partners Group részvényei szerdán 16-17 százalékot estek Zürichben, ezzel az idei veszteség nagyjából 34 százalékra nőtt.

A társaság ugyanakkor azt állítja, hogy 2026-ban továbbra is erős forrásbevonásra számít, és a privát vagyonkezelési platformon az első félévben a beáramló tőke meghaladhatja a kiáramlást. A visszaváltási aktivitás azonban 2026 második felében és 2027-ben 1-2 százalékponttal visszafoghatja a kezelt vagyon növekedését.

A magánpiacok lakossági terjeszkedésének modellje tehát komoly stresszteszthez érkezett. A magasabb hozam reményéért cserébe a befektetőknek láthatóan azt is el kell fogadniuk, hogy válságosabb időszakban a menekülőutak nem mindig nyílnak meg azonnal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ