A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek

Az elmúlt hónapok kriptopiaci esése nemcsak a kriptoeszközöket ütötte meg, hanem azokat a vállalatokat is, amelyek üzleti modelljüket gyakorlatilag a bitcoin felhalmozására építették. Ezeknek a cégeknek az összesített piaci értéke csúcsához képest már 62 milliárd dollárral csökkent, írja a Bloomberg.

Egyre nagyobb a nyomás azokon a tőzsdén jegyzett vállalatokon, amelyek bitcoin-tartalékok felhalmozására szakosodtak.

Az Artemis adatai szerint a bitcoin-tartalékokat felhalmozó vállalatok piaci értéke a tavaly októberi közel 134 milliárd dolláros csúcsról mintegy 72 milliárd dollárra esett vissza.

Ez 62 milliárd dolláros zuhanás.

Emögött a bitcoin gyengélkedése áll, a legnagyobb kriptodeviza csak ezen a héten közel 14 százalékot veszített értékéből, és négyhavi mélypontra esett. A hangulatot tovább rontotta, hogy az egyik legismertebb bitcoin-felhamozó cég, a Strategy bejelentette, hogy 2022 óta először értékesített bitcoinokat.

Bár a mostani visszaesés nem olyan pánikszerű, mint a tavaly októberi kriptopiaci összeomlás, a korábban szinte korlátlan növekedést ígérő vállalatok egyre inkább a túlélésre koncentrálnak.

Többen részvényösszevonásokat hajtanak végre, elsőbbségi részvényeket bocsátanak ki, átstrukturálják finanszírozásukat, vagy elkezdik értékesíteni azokat a kriptoeszközöket, amelyeket korábban hosszú távra szántak.

A modell alapja egyszerű volt. A cégek bitcoint vásároltak, a befektetők pedig hajlandóak voltak prémiumot fizetni az ilyen vállalatok részvényeiért. Ez lehetővé tette, hogy új részvényeket bocsássanak ki, a befolyó pénzből még több bitcoint vásároljanak. Amíg emelkedett a bitcoin árfolyama, a konstrukció rendkívül jól működött. A mostani piaci környezetben azonban már sokkal kevésbé bizonyul életképesnek.

A problémák egyre több szereplőnél láthatók. A Nakamoto részvénye az elmúlt egy évben gyakorlatilag lenullázódott, ezért a társaság 40 az 1-hez arányú részvényösszevonást jelentett be. A japán Metaplanet a világ harmadik legnagyobb bitcoin-tartalékot felhalmozó vállalata, részvényárfolyama több mint 80 százalékot zuhant egy év alatt.

Hasonlóan nehéz helyzetbe került a Twenty One Capital is. A vállalatban a SoftBank Group teljes, 26 százalékos részesedését eladta a Tether számára, miközben a részvény árfolyama egy év alatt 84 százalékkal esett. A ProCap Financial ezen a héten 52 bitcoin eladását jelentette be, hogy finanszírozni tudja saját részvényeinek visszavásárlását.

A helyzetet tovább rontja, hogy a befektetők az utóbbi időszakban milliárdokat vontak ki a spot bitcoin ETF-ekből, miközben a geopolitikai feszültségek miatt egyre többen keresnek hagyományos menedékeszközöket. Ennek következtében sok bitcoin-tartalékokra épülő vállalat árfolyama jóval nagyobb mértékben esett, mint maga a bitcoin.

A legnagyobb problémákkal jelenleg azok a kisebb szereplők küzdenek, amelyek a Strategy stratégiáját próbálták követni, de nem rendelkeznek hasonló méretű tőkével, likviditással és finanszírozási lehetőségekkel.

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