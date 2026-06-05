Itt a nagy roham a spéci befektetéseknél: történelmi léptékű tőkekivonás sújtja a hatalmas alapokat

A vagyonos magánbefektetőknek értékesített magánhitelalapokra a második negyedévben is komoly nyomás nehezedik. Az első adatok szerint ugyanis továbbgyűrűzik az a tőkekivonási hullám, amelyet a szoftverágazati kitettség, a portfóliók értékelése, valamint az eszközosztály korlátozott átláthatósága miatti aggodalmak fűtenek.

Az Egyesült Államok meghatározó, tőzsdén nem jegyzett magánhitelalapjainál múlt pénteken zárultak le a második negyedéves visszaváltási időszakok. A Reuters által vizsgált nyolc nagy alapnál

az első negyedévben kért visszaváltások összértéke megközelítette a 7,1 milliárd dollárt, ami az eddigi legmagasabb szint az ügynökség adatbázisában.

A lassuló tőkebevonás és a júniusi visszaváltási határidők most újabb komoly próbatétel elé állítják a befektetői bizalmat.

A Blackstone kénytelen volt korlátozni a visszaváltásokat a Blackstone Private Credit Fund (BCRED) esetében, miután a befektetők a forgalomban lévő befektetési jegyek 10 százalékára nyújtottak be visszaváltási igényt a második negyedéves visszavásárlási időszakban – ez kétszerese az alap 5 százalékos negyedéves limitjének. Az alap tájékoztatása alapján az új tőkebeáramlás a nettó eszközérték nagyjából 2 százalékát érte el, így a nettó tőkekiáramlás megközelítőleg 3 százalékot tett ki. Az első negyedévben a BCRED még minden visszaváltási kérelmet teljesíteni tudott, miközben a második negyedévre mérséklődött a visszaváltási kedv, és a belföldi befektetők tőkekivonási igénye is csökkent az előző időszakhoz képest.

A 31,3 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkező Cliffwater Corporate Lending Fund helyzete még ennél is kifeszítettebb: a Cliffwater keddi befektetői levelében jelezte, hogy

a második negyedévben a tulajdonosok a befektetési jegyek 17 százalékának visszaváltását kezdeményezték,

miközben az alap ezt a lehetőséget legfeljebb 5 százalékban korlátozta. Az első negyedévben a visszaváltási igény még 14 százalékos volt, amelyet az alap akkor 7 százalékon maximált. A konstrukció úgynevezett intervallumalapként működik, amely rendszeres időközönként köteles visszavásárlási ajánlatot tenni a befektetőknek. A portfóliójában csaknem 4000 eszköz található, köztük közvetlen vállalati hitelek és más vagyonkezelők által irányított alapokban lévő részesedések.

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Forrás: Reuters

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