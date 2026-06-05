Kiszámolták a szakértők: ennyi pénzt kell félretenni a gondtalan nyugdíjas évekhez az Egyesült Államokban

Az Investopedia szövetségi adatokra épülő számításai alapján a nyugdíjas házaspárok számára a kényelmes élethez szükséges megtakarítási összeg 800 ezer dollártól (Észak-Dakota) egészen 1,33 millió dollárig (New Jersey és Hawaii) terjed az USA államaiban. Ha a párokra kiszámolt összeget kétfelé osztjuk, az egy főre vetített országos átlag nagyjából 579 ezer dollárra (kb. 178 millió forintra!) jön ki, ami mintegy 35 százalékkal kevesebb az egyedülálló nyugdíjasoknak szükséges 898 ezer dollárnál.

A párok ugyanis megosztoznak a lakhatási költségeken és a rezsin, ráadásul mindketten kaphatnak társadalombiztosítási nyugellátást.

Egy átlagos idős házaspár évente mintegy 84 ezer dollárt költ, amibe az utazás, az éttermi étkezés és a szórakozás is belefér, így ez nem egy minimálisra szorított költségvetés. Az állami nyugdíjból származó közös jövedelmük átlagosan évi 37 700 dollár (kb. 11,6 millió forint), ami a kiadásaiknak kevesebb mint a felét fedezi, ezáltal nagyjából 46 ezer dolláros éves hiányt kell a saját megtakarításaikból pótolniuk.

A szükséges összeg nagyban függ attól, hogy a pár mindkét tagja saját jogon kap-e teljes ellátást, vagy csak az egyik fél munkaviszonya alapján részesülnek juttatásban.

Ha mindketten saját jogon kapnak teljes nyugdíjat, évente mintegy 47 400 dollárt folyósítanak nekik, így nagyjából 916 ezer dollár megtakarítás is elegendő.

így nagyjából 916 ezer dollár megtakarítás is elegendő. Ha viszont csak az egyik fél szerzett jogosultságot, míg a másik házastársi pótlékra jogosult, a közös nyugdíjuk évi 35 600 dollárra csökken, a szükséges megtakarítás összege pedig 1,21 millió dollárra ugrik.

Az elemzés a pénzügyi tervezésben széles körben alkalmazott, úgynevezett "4 százalékos szabályon" alapul, amely szerint a felhalmozott megtakarításokból évente biztonságosan 4 százalék vonható ki fenntartható módon. Az 1,16 millió dolláros országos átlag egyébként jóval elmarad attól az 1,46 millió dolláros összeghatártól, amelyet az amerikai lakosok jelöltek meg a kényelmes nyugdíjhoz szükséges célként a Northwestern Mutual egyik idei felmérésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ