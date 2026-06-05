Mutattunk egy olcsó magyar részvényt - Már ki is tört!

Csütörtökön egy olyan magyar részvényt mutattunk az előfizetőinknek, amelyben a fundamentumok, az árazás és a technikai kép is ugyanabba az irányba mutatott: felfelé. A kitörésre nem kellett sokáig várni, tekintve, hogy a papír pedig alig több mint egy kereskedési nap alatt 15 százalékot ugrott.

A hazai nagypapírok mellett a kisebb kapitalizációjú részvényekben is bőven van most fantázia, még akkor is, ha a választási eufória után több magyar papírban láthattunk egy nagyobb profitrealizálást.

Ez a korrekció azonban izgalmas beszállási lehetőségeket nyitott több ismert magyar névben is. Csütörtökön is épp egy ilyen részvényt mutattunk az előfizetőinknek. A várt kitörésre pedig nem kellett sokáig várni.

A szóban forgó részvény nem más, mint