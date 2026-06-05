Mutattunk egy olcsó magyar részvényt - Már ki is tört!

A hazai nagypapírok mellett a kisebb kapitalizációjú részvényekben is bőven van most fantázia, még akkor is, ha a választási eufória után több magyar papírban láthattunk egy nagyobb profitrealizálást.
Ez a korrekció azonban izgalmas beszállási lehetőségeket nyitott több ismert magyar névben is. Csütörtökön is épp egy ilyen részvényt mutattunk az előfizetőinknek. A várt kitörésre pedig nem kellett sokáig várni.
A szóban forgó részvény nem más, mint
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés