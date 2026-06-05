Nagyot kaszálnak a fedezeti alapok, mohón zsákolják a nyerő részvényeket

A részvénykiválasztásra építő hedge fundok májusban 5,35 százalékos hozamot értek el, miközben az MSCI globális total return indexe 4,55 százalékkal emelkedett – derül ki a Goldman Sachs Reuters által ismertetett elemzéséből.
Az S&P 500 index kilenc egymást követő heti emelkedéssel zárta a hónapot,
ami 2023 decembere óta a leghosszabb nyerő szériát jelenti.
A hedge fundok a májusi emelkedés során 2025 júniusa óta nem látott léptékben vásároltak részvényeket. A piaci szereplők elsősorban az IT, a tartós fogyasztási cikkeket gyártó, a pénzügyi, valamint az ipari szektort célozták meg, míg az energetikai, a telekommunikációs és a napi fogyasztási cikkeket előállító ágazatok papírjait nettó értelemben eladták.
A legnépszerűbb vételi pozíciók tovább növelték a hozamokat, mivel a vevők nyomása felfelé hajtotta az árakat, ez pedig a nyerő irányokat erősítő momentumot generált. A technológiai szektor mind az egyedi részvénykiválasztásra építő, mind a szisztematikus stratégiát követő alapoknak nyereséget hozott. Utóbbiak ugyanakkor mindössze 0,84 százalékos profitot realizáltak májusban, mivel az ipari részvényekben felvett pozícióik veszteséget termeltek.
A Goldman Sachs adatai szerint a hedge fundok összesített hitelfelvétele az elmúlt öt év egyik leggyorsabb ütemében bővült, amivel a szektor tőkeáttétele ötéves csúcsra emelkedett. A legnagyobb "többstratégiás" alapok közül a Schonfeld 2,6 százalékos, a Millennium pedig 2,4 százalékos hozammal zárta a hónapot.
Forrás: Reuters
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