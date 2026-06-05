Nem kap kivételt a tőzsdén a SpaceX vagy az Anthropic

Az S&P Dow Jones Indices bejelentette, hogy nem módosítja az S&P 500 indexbe kerülés szabályait, annak ellenére, hogy a piacon felmerült az igény arra, hogy a jövőben érkező óriáscégek, például a SpaceX vagy az Anthropic gyorsabban kerülhessenek be az indexbe.

A döntés lényege, hogy:

nem változik a pénzügyi alkalmassági vizsgálat

nem változik az úgynevezett „seasoning period”, vagyis a tőzsdei múlt minimális hossza

nem változik a minimális közkézhányadra vonatkozó előírás sem

Ez azt jelenti, hogy a várhatóan rendkívül nagy piaci értékkel debütáló SpaceX sem kaphat külön elbánást.

A jelenlegi szabályok szerint egy vállalatnak jellemzően legalább négy egymást követő negyedéven át nyereségesnek kell lennie, és bizonyos ideig tőzsdén kell forognia, mielőtt bekerülhet az S&P 500-ba.

Emiatt a SpaceX várhatóan legalább egy évig nem lehet az index tagja az IPO után.

Ez azért fontos, mert sok befektető arra számított, hogy a SpaceX mérete miatt szinte azonnal bekerülhet az S&P 500-ba. Ha ez megtörtént volna, akkor az S&P 500-at követő passzív alapoknak és ETF-eknek több milliárd dollár értékben kellett volna SpaceX-részvényeket vásárolniuk, ami további keresletet és árfolyamemelkedést generálhatott volna.

A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a SpaceX kimaradna az indexkövető alapokból. A vállalat részvénye jó eséllyel viszonylag gyorsan bekerülhet a Nasdaq 100 indexbe, amelynek szabályai eltérnek az S&P 500-étól, és nem követelnek meg olyan hosszú működési előéletet.

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