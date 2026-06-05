  • Megjelenítés
Nem kap kivételt a tőzsdén a SpaceX vagy az Anthropic
Befektetés

Nem kap kivételt a tőzsdén a SpaceX vagy az Anthropic

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az S&P Dow Jones Indices bejelentette, hogy nem módosítja az S&P 500 indexbe kerülés szabályait, annak ellenére, hogy a piacon felmerült az igény arra, hogy a jövőben érkező óriáscégek, például a SpaceX vagy az Anthropic gyorsabban kerülhessenek be az indexbe.

A döntés lényege, hogy:

  • nem változik a pénzügyi alkalmassági vizsgálat
  • nem változik az úgynevezett „seasoning period”, vagyis a tőzsdei múlt minimális hossza
  • nem változik a minimális közkézhányadra vonatkozó előírás sem

Ez azt jelenti, hogy a várhatóan rendkívül nagy piaci értékkel debütáló SpaceX sem kaphat külön elbánást.

A jelenlegi szabályok szerint egy vállalatnak jellemzően legalább négy egymást követő negyedéven át nyereségesnek kell lennie, és bizonyos ideig tőzsdén kell forognia, mielőtt bekerülhet az S&P 500-ba.

Emiatt a SpaceX várhatóan legalább egy évig nem lehet az index tagja az IPO után.

Még több Befektetés

Mutattunk egy olcsó magyar részvényt - Már ki is tört!

Itt a nagy roham a spéci befektetéseknél: történelmi léptékű tőkekivonás sújtja a hatalmas alapokat

A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek

Ez azért fontos, mert sok befektető arra számított, hogy a SpaceX mérete miatt szinte azonnal bekerülhet az S&P 500-ba. Ha ez megtörtént volna, akkor az S&P 500-at követő passzív alapoknak és ETF-eknek több milliárd dollár értékben kellett volna SpaceX-részvényeket vásárolniuk, ami további keresletet és árfolyamemelkedést generálhatott volna.

A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a SpaceX kimaradna az indexkövető alapokból. A vállalat részvénye jó eséllyel viszonylag gyorsan bekerülhet a Nasdaq 100 indexbe, amelynek szabályai eltérnek az S&P 500-étól, és nem követelnek meg olyan hosszú működési előéletet.

Kapcsolódó cikkünk

Eszméletlen szárnyalásban a világ legnagyobb ETF-je, és csak most kezdődhet az igazi rakétázás

Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?

Figyelmeztetnek a profik: durván túlárazott lehet a SpaceX!

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility