Nemrég mutattunk pár olcsó részvényt, azóta több mint a duplájára nőtt az árfolyamuk

150 százalék négy hónap alatt
Februárban részletesen megnéztük, hogy a mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci sztori következő szakaszában melyik félvezetőipari vállalatok lehetnek a legérdekesebbek.
Akkor arra jutottunk, hogy miközben a befektetők figyelmének nagy része továbbra is az Nvidia és a gyorsítóchipek körül forog, az AI-infrastruktúra egyik legfontosabb szűk keresztmetszete valójában egyre inkább a memória lehet. Ebből pedig elsősorban a nagy sávszélességű memóriákat, vagyis HBM-et gyártó vállalatok profitálhatnak.
Néhány hónap távlatából visszanézve a piac visszaigazolta a feltételezésünket, ugyanis az akkori elemzésben említett részvények árfolyama több mint a duplájára emelkedett az elmúlt négy hónapban.
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