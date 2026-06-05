Nemrég mutattunk pár olcsó részvényt, azóta több mint a duplájára nőtt az árfolyamuk

Az AI-trade továbbra is elsősorban az infrastruktúrát építő vállalatokról szól, erre alapozva néztük meg februárban, hogy a chipgyártók szektorban mely részvények lehetnek izgalmasak. Akkor találtunk több olyan részvényt, amely feltűnően alacsonyan volt árazva, miközben a növekedési kilátásaik kifejezetten erősek voltak. A feltételezéseinket a piac szemlátomást visszaigazolta, hiszen amellett, hogy a chiprészvények váltak az elmúlt időszakban az amerikai tőzsdei rali motorjává, az általunk azonosított papírok még ebben a bivalyerős szegmensben is kiemelkedően teljesítettek, 130-150 százalékos emelkedés produkálva mindössze négy hónap alatt. Megnéztük, hogy áll most a sztori, hogy néznek ezek a részvények, és lehet-e még bennük fantázia egy ekkora emelkedés után.

150 százalék négy hónap alatt

Februárban részletesen megnéztük, hogy a mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci sztori következő szakaszában melyik félvezetőipari vállalatok lehetnek a legérdekesebbek.

Akkor arra jutottunk, hogy miközben a befektetők figyelmének nagy része továbbra is az Nvidia és a gyorsítóchipek körül forog, az AI-infrastruktúra egyik legfontosabb szűk keresztmetszete valójában egyre inkább a memória lehet. Ebből pedig elsősorban a nagy sávszélességű memóriákat, vagyis HBM-et gyártó vállalatok profitálhatnak.

Néhány hónap távlatából visszanézve a piac visszaigazolta a feltételezésünket, ugyanis az akkori elemzésben említett részvények árfolyama több mint a duplájára emelkedett az elmúlt négy hónapban.