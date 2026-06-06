Itt van Trump új ötlete, az amerikai állam beszállhat az AI-óriáscégekbe

Donald Trump újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy kormánya vizsgálja annak lehetőségét, hogy az amerikai állam részesedést szerezzen a legfontosabb mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatokban.
Az Air Force One fedélzetén Trump úgy fogalmazott, hogy az elképzelés „nagyon érdekes”, mert így az AI-cégek és az amerikai társadalom között egyfajta partnerség jöhetne létre. Az elnök szerint a kérdést érdemes megvizsgálni, de konkrét döntés még nem született.
A Reuters által idézett NOTUS hírportál korábban arról számolt be, hogy magas rangú amerikai tisztviselők már előzetes egyeztetéseket folytattak több mesterségesintelligencia-vállalattal arról, hogy a kormányzat vásárolhatna részesedést ezekben a cégekben.
A Fehér Ház egyelőre nem árult el részleteket a tervről, és azt sem erősítette meg, hogy a jövő hétre tervezett AI-csúcstalálkozó napirendjén szerepel-e az állami tulajdonszerzés kérdése.
Az érintett vállalatok, köztük az OpenAI, az Anthropic, a Google, a Meta Platforms és a SpaceX nem kommentálták a felvetést.
A háttérben az áll, hogy a Trump-adminisztráció továbbra sem találta meg az egyensúlyt az AI-szektor támogatása és szabályozása között. Májusban a Fehér Ház az utolsó pillanatban lefújt egy mesterséges intelligenciáról szóló elnöki rendelet aláírását, miután a technológiai cégek kifogásolták annak egyes elemeit.
Trump akkor azt mondta, nem akar olyan szabályozást bevezetni, amely gyengíthetné az Egyesült Államok versenyképességét Kínával szemben az AI-versenyben.
A héten végül egy enyhébb változatot írt alá, amely arra kéri a vezető AI-fejlesztőket, hogy önkéntesen vessék alá legerősebb modelljeiket kormányzati kiberbiztonsági teszteknek még azok nyilvános bevezetése előtt.
A Reuters szerint az AI-biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat tovább erősítette az Anthropic új, rendkívül fejlett Mythos modelljének bemutatása. Szakértők attól tartanak, hogy rossz kezekben az ilyen rendszerek jelentősen felgyorsíthatják a kifinomult kibertámadásokat, különösen a bankrendszerhez hasonló, összetett infrastruktúrák ellen.
Befektetői szempontból Trump felvetése azért különösen érdekes, mert az amerikai kormány az elmúlt időszakban már több stratégiai technológiai vállalatban is tulajdonrészt szerzett, köztük az Intel esetében, valamint egyes ritkaföldfém- és kvantumtechnológiai cégeknél. Ha az AI-szektorban is hasonló modell jelenne meg, az alapjaiban változtathatná meg a világ legértékesebb technológiai vállalatainak működését és értékelését.
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